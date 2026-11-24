Janarino Ferreira dos Santos, de 74 años, fue encontrado en una zona boscosa cerca de Macapá. Los rescatistas hallaron rastros clave en medio del monte.

El hombre usó técnicas de supervivencia adquiridas durante sus años de labor como agricultor para sobrevivir en la selva amazónica.

Un hombre de 74 años que padece la enfermedad de Alzheimer sobrevivió 11 días perdido en la selva amazónica del noreste de Brasil , tras alimentarse con frutos silvestres, beber agua de manantiales naturales y construir camas improvisadas con hojas de palmera para descansar durante las noches.

Se trata de Janarino Ferreira dos Santos , quien había desaparecido el 10 de noviembre y fue rescatado con vida en una zona boscosa cercana a la comunidad de Ilha Redonda, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Macapá, en el estado de Amapá.

De acuerdo con los datos reconstruidos por los guardaparques y voluntarios que participaron del operativo, el jubilado, quien además sufre de hipertensión, tiene problemas urinarios y es ciego de un ojo , no deambuló sin rumbo fijo, sino que aplicó técnicas de supervivencia adquiridas durante sus años de labor como agricultor en el municipio de Oiapoque.

Durante el rastrillaje, los equipos detectaron palmeras de burití con frutos mordidos por un ser humano junto a sus pisadas, además de dos camas fabricadas con hojas de palmera de asaí.

AMAPÁ | Ex-garimpeiro, homem com Alzheimer sobrevive 11 dias perdido na mata



Janarino dos Santos, de 74 anos, sobreviveu na mata alimentando-se de frutos, bebendo água de poças e construindo estruturas com folhas. pic.twitter.com/s9XU7iBSpk — Metrópoles (@Metropoles) November 24, 2026

"Cuando él era más joven había trabajado en la selva, así que sabía cómo moverse", explicó el leñador y rescatista Aniel Cardoso, integrante del grupo que encabezó el hallazgo, según citaron medios brasileños.

Los rastros que siguieron los rescatistas

Al seguir el rastro en círculos que dejaba el hombre, los brigadistas dieron primero con una estructura de descanso de unos cuatro días de antigüedad y luego con una segunda cama armada con hojas arrancadas esa misma mañana, junto a un fuerte olor a orina que coincidía con los antecedentes médicos aportados por sus parientes.

"Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que podía estar vivo y de que podía estar cerca", relató Cardoso. A pocos metros de ese último refugio, los rescatistas divisaron a Ferreira dos Santos sentado entre la vegetación espesa, descalzo y vestido únicamente con ropa interior.

"No podía hablar, ya no caminaba y tenía mucha sed", detalló el rescatista, mientras que el guardaparques Nerivan da Silva precisó: "Estaba sentado allí, vestido solo con ropa interior y bastante débil. Ya no tenía ni idea de dónde estaba".

Un impresionante operativo para rescatar al hombre de la selva

La desaparición se produjo en una propiedad ubicada cerca de Ramal da Mercia, en el kilómetro 12 de la carretera BR-210, lindera con el monte, mientras sus familiares visitaban a un vecino.

El rastrillaje se inició al día siguiente con la participación de familiares, bomberos, efectivos de seguridad pública, el Grupo Táctico Aéreo (GTA), agentes de la corporación de guardaparques y el equipo de Xibante Jungle, quienes emplearon patrullas terrestres, helicópteros, drones y sensores termográficos, mientras la nieta del anciano difundía pedidos de colaboración en redes sociales.

La extracción del hombre de la selva presentó dificultades técnicas debido a la densa vegetación, las áreas inundadas y el suelo pantanoso.

Una vez localizado en el sector boscoso, la extracción presentó dificultades técnicas debido a la densa vegetación, las áreas inundadas y el suelo pantanoso que impedían al paciente desplazarse por sus propios medios.

Ante ese escenario, los brigadistas confeccionaron una camilla de emergencia con cuerdas para trasladarlo a pie hasta un punto accesible".

"Esta vez, gracias a Dios, pudimos entregar a este ciudadano con vida", afirmó Cardoso, al recordar que dos meses antes otro hombre desaparecido en los alrededores de Macapá había sido encontrado sin vida.

La evolución clínica tras once días perdido en la selva

Tras el rescate, Ferreira dos Santos ingresó consciente y fuera de peligro al Hospital de Urgencias de Macapá y posteriormente fue derivado a la Unidad de Hospitalización del Estado (UEI), donde al menos hasta este lunes permanecía bajo control médico con evolución estable.

Además de Alzheimer, el hombre que se perdió en la selva sufre de hipertensión, tiene problemas urinarios y es ciego de un ojo.

Según informó su hija, Rayane Alfaia, el paciente retomó la ingesta de alimentos sólidos y recibía hidratación continua y complejos vitamínicos para revertir el desgaste físico.

"Sigue recibiendo muchos líquidos y vitaminas debido a los días que pasó sin comer y también porque bebió mucha agua sucia", indicó Alfaia al portal G1, sobre el tratamiento hospitalario del padre de doce hijos.

Por último, señaló que el hombre "gracias a Dios, está fuera de peligro" y que "en unos días estará en casa con su familia".