Desde la pérdida de melanina y el uso del shampoo violeta hasta las señales que conviene consultar: revisá qué hay de cierto en cada creencia.

Las canas son una manifestación natural más allá del envejecimiento que genera muchas consultas en peluquerías.

Las canas son una manifestación natural más allá del envejecimiento que genera muchas consultas en peluquerías.

Las canas , lejos de ser un signo exclusivo del envejecimiento, son una manifestación natural que puede aparecer en diversas etapas de la vida y que genera muchas consultas en el ámbito de la peluquería. La percepción social sobre ellas ha evolucionado, y hoy clientas y clientes buscan alternativas más allá del tinte total para gestionar el crecimiento de su cabello plateado.

La aparición del cabello blanco se debe a una disminución progresiva en la producción de melanina por parte del folículo piloso. Este proceso, influenciado por factores genéticos, puede ser percibido de manera diferente según el estilo de vida y la forma en que se luce el cabello. Comprender estas variaciones es clave para un manejo estético adecuado.

Es un mito que arrancar una cana provoque que salgan tres; cada pelo tiene su propio folículo y arrancar uno no afecta a los vecinos, aunque sí puede disminuir la densidad de la zona si se repite.

El cabello se vuelve blanco cuando el folículo incorpora menos melanina, y el efecto visual de “sal y pimienta” se da por la coexistencia de cabellos con distinto pigmento.

i bien la tintura es la opción más común para cubrirlas, existen alternativas naturales que pueden mejorar la apariencia y la salud del cabello.

La genética y el estrés en las canas

La predisposición genética juega un rol importante en la edad de aparición de las canas; si los padres encanecieron temprano, es probable que los hijos también lo hagan. Si bien la relación directa entre estrés y aparición repentina de canas es un mito, estudios sugieren que períodos de alta tensión pueden tener un impacto en los cambios de pigmentación, aunque una cana aislada no es un indicador claro de estrés.

Fumar también se asocia con canas tempranas, según revisiones de estudios. En casos de aparición muy temprana, es importante descartar otras causas como deficiencias de vitamina B12 o trastornos tiroideos, que pueden manifestarse además con caída de pelo o manchas en la piel, requiriendo consulta dermatológica.

La frecuencia del lavado de cabello depende del entorno y los hábitos cotidianos también.

Estrategias para el cabello plateado

El cabello blanco puede sentirse más rígido o áspero, pero no todas las hebras son iguales; la textura depende de cada persona. La exposición solar puede afectar negativamente al cabello blanco por la falta de melanina, por lo que se recomienda protección como sombreros. El shampoo violeta es útil para neutralizar reflejos amarillentos, pero se debe usar con precaución para evitar tonalidades lilas.

El uso de herramientas térmicas requiere protección. Un cabello blanco sano no siempre necesita tratamientos intensivos; un acondicionador adecuado puede ser suficiente. Para problemas de dirección del cabello, como remolinos, a menudo se soluciona con la técnica de secado o cambiando la raya.

Cubrir las canas por completo no es la única opción. Un camuflaje translúcido o mechas finas pueden integrar el blanco de forma gradual y natural. Pasar de un color oscuro a un blanco uniforme puede requerir varias visitas para asegurar que la fibra capilar resista el proceso de aclaración. Las canas se distribuyen de manera distinta en cada zona del cuero cabelludo, por lo que el color se aplica de forma diferencial.