Un ensayo clínico con 61 personas en estadio avanzado mostró resultados alentadores con un fármaco combinado con quimioterapia.

Un ensayo clínico con medicamento oral mostró un esperanzador avance en la lucha contra el cáncer de páncreas.

Un nuevo tratamiento experimental contra el cáncer de páncreas mostró resultados alentadores en un ensayo clínico con pacientes que tenían la enfermedad en estadio avanzado. Una pastilla, administrada junto con quimioterapia, consiguió que los tumores dejaran de ser visibles en los estudios de uno de cada 12 participantes. Además, logró frenar el crecimiento de la enfermedad en el 90% de los casos y casi duplicó el tiempo de control tumoral frente a los tratamientos convencionales.

El medicamento se llama daraxonrasib y pertenece a una nueva generación de terapias dirigidas contra las mutaciones KRAS, presentes en la gran mayoría de los cánceres de páncreas. Su mecanismo consiste en bloquear las señales que impulsan la multiplicación de las células tumorales, una estrategia que durante décadas presentó grandes dificultades para la investigación científica.

Los resultados corresponden a un estudio de fase I/II realizado con 61 pacientes y presentados durante el simposio EORTC-NCI-AACR sobre Objetivos Moleculares y Terapéuticas del Cáncer , que se desarrolló en Barcelona.

El doctor Wungki Park, oncólogo médico gastrointestinal del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, fue el encargado de exponer los resultados. Según explicó, los datos representan uno de los avances más alentadores que observó durante su carrera.

"Estamos comenzando a ver no solo un mayor porcentaje de tasas de respuesta tumoral, sino también respuestas más profundas y casi el doble en la duración del control de la enfermedad, lo que podría traducirse eventualmente en una mayor supervivencia", sostuvo Park, en declaraciones recogidas por The Guardian.

Entre los datos más destacados del seguimiento, que tuvo una mediana de 18 meses, se encuentran:

El 90% de los pacientes consiguió detener el crecimiento de los tumores.

Más del 60% registró una reducción del tamaño de las lesiones o su desaparición.

Alrededor del 8% presentó una respuesta completa, sin signos detectables de la enfermedad en las tomografías computadas.

El 76,6% de los participantes seguía con vida al cumplirse un año desde el inicio del tratamiento.

La respuesta de algunos pacientes sorprendió incluso a los investigadores. "Esto es lo más cercano a una cura", afirmó Park al describir los casos en los que los tumores dejaron de aparecer en los estudios por imágenes.

Por qué el daraxonrasib representa un avance en el tratamiento

El principal objetivo del daraxonrasib es actuar sobre las mutaciones RAS, especialmente KRAS, que intervienen en los mecanismos que permiten el crecimiento de las células cancerosas.

Estas alteraciones genéticas están presentes en la gran mayoría de los tumores de páncreas, pero también aparecen en otros tipos de cáncer, entre ellos los de pulmón y ovario. Por ese motivo, los investigadores consideran que los avances podrían tener implicancias más allá de una única enfermedad.

Durante décadas, las mutaciones KRAS fueron consideradas prácticamente intratables debido a las dificultades para desarrollar medicamentos capaces de bloquear su actividad. El nuevo fármaco busca interferir directamente en esas señales para impedir que las células tumorales continúen multiplicándose.

La doctora Sam Godfrey, de Cancer Research UK (CRUK), destacó la importancia de este mecanismo en declaraciones a la BBC: "Lo que este nuevo fármaco ha logrado es encontrar una manera de tratar lo intratable. Por fin estamos viendo progresos en el cáncer de páncreas, algo que estaba muy pendiente desde hace mucho tiempo".

Michelle Mitchell, directora ejecutiva de CRUK, también valoró los resultados y señaló que podrían abrir nuevas posibilidades para pacientes con otros tumores que presentan alteraciones similares. Sin embargo, remarcó que todavía hacen falta más ensayos antes de evaluar su incorporación al sistema sanitario británico.

Las advertencias de los especialistas: todavía no se puede hablar de una cura

Pese a los resultados, los investigadores advirtieron que todavía es temprano para determinar cuánto tiempo puede mantenerse la respuesta al tratamiento. Tampoco está establecido si los pacientes cuyos tumores dejaron de aparecer en las tomografías pueden considerarse curados.

La propia Godfrey señaló que la enfermedad puede regresar incluso cuando los estudios por imágenes no muestran signos de actividad tumoral. Por eso, será necesario realizar seguimientos más prolongados para conocer la duración de las respuestas.

La profesora Elena Garralda, presidenta del simposio EORTC-NCI-AACR, sostuvo que los resultados son alentadores porque muestran que la combinación del medicamento con quimioterapia podría mejorar la supervivencia global y prolongar el período antes de que los tumores vuelvan a crecer.

La próxima etapa será avanzar con estudios de mayor escala que permitan confirmar los resultados, evaluar la seguridad del tratamiento durante períodos más extensos y determinar si las respuestas completas pueden convertirse en remisiones duraderas.

El cáncer de páncreas, uno de los más difíciles de tratar

El avance cobra relevancia por el pronóstico que suele tener esta enfermedad, especialmente cuando se detecta en etapas avanzadas. En esos casos, las posibilidades de supervivencia continúan siendo reducidas y las alternativas terapéuticas son limitadas.

Los datos citados en el informe señalan que la mitad de las personas diagnosticadas muere dentro de los tres meses posteriores al diagnóstico. Además, apenas el 3% de los pacientes cuyo cáncer se extendió a otros órganos supera los cinco años de vida.