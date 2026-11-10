Cáncer de Próstata: Leben Salud usa diagnósticos de vanguardia y tratamientos revolucionarios que salvan vidas

En el mes de prevención del cáncer de próstata, desde Leben Salud insisten en la importancia de la detección temprana. La resonancia magnética nuclear y la teragnosis son los métodos más avanzados para detectar y tratar esta afección.

La tecnología en diagnóstico por imágenes y los últimos avances en medicina molecular y teragnosis agilizaron la detección y el tratamiento del cáncer de próstata , una afección que representa el 20% de los tumores malignos en hombres en Argentina. Un simple análisis de sangre de rutina ofrece información clave para el diagnóstico temprano de la enfermedad y otorga el tiempo necesario para cambiar radicalmente el pronóstico y aumentar las chances de sobrevida.

Después del Octubre rosa llega Noviembre Azul, el mes de Concientización y Prevención del Cáncer de Próstata. A partir de las insistentes campañas de concientización, cada vez son más los hombres que se someten a los controles, recomendados a partir de los 40 años, para detectar posibles tumores en la glándula prostática, incluso cuando no hay señales visibles de la enfermedad.

Gerardo Ramón, Médico Jefe del Servicio de Resonancia Magnética y del área de Alta Complejidadde Leben Salud (MPNQN 2877 esp.1467), dio detalles de los principales estudios que se realizan en la actualidad para obtener un diagnóstico temprano y llegar a tiempo al tratamiento de un posible tumor. Agregó que los avances médicos permitieron reducir las intervenciones más invasivas y ganar especificidad para detectar y tratar este tipo de cáncer.

"A partir de los 40 años se recomieda un estudio de sangre para medir el antígeno carcino prostatico (PSA, por sus siglas en inglés), un valor en sangre que determina si hay un posible proceso inflamatorio o tumoral en la glándula prostática", detalló.

Se trata de un estudio de rutina que puede solicitar un médico clínico o un urólogo, y que no requiere más preparación que la abstinencia sexual por 72 horas. "Se debe repetir cada 5 años. A partir de los 50 años, se recomienda repetirlo cada dos años y después de los 55, es un estudio anual", dijo el profesional.

Sebastián Fariña Petersen

Los estudios de sangre son el primer paso para una batería de métodos de diagnóstico que avanzaron en cuanto a su especificidad. Entre los más tradicionales se cuenta la ecografía abdominal vesico-prostática, un método de screening inicial suprapúbico que permite ver el volumen de la glándula.

"No ve si hay un tumor o lesión pero puede determinar si la glándula está aumentada y su relación la vejiga", aclaró Ramón, y explicó que los médicos de cabecera y los urólogos pueden indicar también un tacto rectal para palpar y dectectar el estado de la glándula.

Para los pacientes que ya presentan valores altos de PSA se aconseja realizar una ecografía prostática via colorrectal, una herramienta que sí determina mejor el tamaño de la glándula, si existen lesiones y, en ese caso, dónde están ubicadas y qué tamaño tienen.

De los estudios de rutina a la alta complejidad

Sin embargo, los avances tecnológicos de los últimos años permiten obtener más información con un método menos invasivo para el paciente. "Lo ideal es pasar a la resonancia magnética nuclear, es uno de los métodos resonancia multiparamétrica que utiliza un contraste, con bobinas específicas que se le colocan al paciente para estudiar la pelvis", detalló el médico.

Sebastián Fariña Petersen

"Tiene altísima resolución, con resultados de alta sensibilidad y especificidad, que superan el 92%", dijo sobre este método de diagnóstico, uno de los de mayor complejidad en el campo de la oncología, que ya ha ganado terreno en muchos centros de salud de la Argentina.

Para los pacientes que obtienen un valor positivo en esta resonancia, el examen también determina el tipo de lesión y la relación que tiene con estructuras vecinas, como el piso de la vejiga, los ganglios o la pared del recto.

Gracias a la incorporación de la medicina molecular, se pueden utilizar estas herramientas tanto como método de screening oncológico como cuando ya hay una enfermedad oncólogica en la glándula.

"A través del PET CT con PSMA, que es un marcador de mucha sensibilidad, se obtiene información para luego avanzar hacia la teragnosis, un nuevo método en oncología que usa los mismos isotopos radioactivos diagnósticos, con cuatro cliclos del uso diagnóstico, como si fueran cuatro exámenes, para usar en forma terapéutica", detalló.

Sebastián Fariña Petersen

¿Cuáles son las ventajas de la teragnosis? "Cuando de aborda la lesión, actúa sobre el tejido tumoral sin afectar los tejidos sanos", dijo Ramón y aclaró que Leben Salud es uno de los pocos centros médicos del país donde se aplica esta técnica.

"Ya hay 9 pacientes que se están tratando de esta forma, que también podría utillizarse para otros tipos de cáncer, como el de páncreas, de pulmón o de mama con isotopos específicos para cada tumor", dijo y agregó: "Es el gran avance de la medicina del siglo XXI, genera gran expectativa para el futuro terapéutico".

Las señales de alerta

Si bien el cáncer de próstata es catalogado en muchos casos como una enfermedad silenciosa, Ramón explicó cuáles son los síntomas a los que hay que prestar atención.

Sebastián Fariña Petersen

Entre ellos, se cuentan la dificultad para orinar, sentir dolor en el perineo o la pelvis, tener episodios de orina con sangre o urgencia miccional, cuando uno siente el deseo de orinar pero luego orina muy poca cantidad. "Son síntomas que se comparten con la prostatitis, una inflamación de la glándula que puede originarse por el estrés, andar en bicicleta o tomar mucho café o mate", aclaró.

Por eso, consideró que estas alarmas son útiles pero no es aconsejable esperar a que aparezcan para realizar los estudios de rutina, que se recomiendan incluso a partir de los 35 años para pacientes con antecedentes familiares. Un simple estudio de sangre, antes de que surja cualquier síntoma, puede cambiar el panorama vital de los pacientes.

"Si el médico tiene que abordar la enfermedad, es que llegamos tarde desde la prevención", dijo Ramón y aclaró que en los últimos años creció la predisposición de los pacientes a realizarse estos estudios. "Hay mucho más conocimiento sobre la medicina de prevención", aseguró.