El gobierno provincial confirmó la fecha de elecciones para el próximo mes de febrero. Conocé qué cargos se renuevan en cada localidad.

Elecciones 2027: ciudad por ciudad, qué se vota el 14 de febrero en la provincia de Neuquén.

Después de varias semanas de especulación, el gobierno de la provincia y la Municipalidad de Neuquén publicaron los decretos de llamado a elecciones , en el que se fijó la fecha de los comicios para el 14 de febrero de 2027 . Se trata de una de las convocatorias más tempranas del calendario electoral, en un año que estará marcado por las elecciones presidenciales de octubre.

Los decretos firmados por el gobernador Rolando Figueroa y por el intendente Mariano Gaido fueron publicados en sus respectivos boletines oficiales este 9 de noviembre. Así, la confirmación pone fin a una serie de especulaciones por la posible fecha electoral, en la que se barajaban opciones en febrero, abril o septiembre.

Los neuquinos deberán concurrir a las urnas el segundo fin de semana de febrero. Las elecciones definirán una posible reelección de Figueroa frente al Ejecutivo provincial mientras que, en Neuquén capital, los votantes deberán definir quién sucede al intendente Mariano Gaido, que ya cumple su segundo mandato y no podrá presentarse para una reelección.

LM Neuquén repasó las categorías en disputa para estas elecciones 2027, en la que se definirán no sólo los líderes del gobierno provincial y los gobiernos locales sino la composición del Poder Legislativo y los concejos deliberantes de cada ciudad, así como los integrantes de los consejos escolares de cada distrito.

La participación en Neuquén fue mucho más alta que la media nacional en las elecciones 2025. Sebastián Fariña Petersen

Elecciones provinciales

Los habitantes mayores de 16 años de toda la provincia de Neuquén acudirán este 14 de febrero a las urnas para definir quién será el gobernador o gobernadora de la provincia de Neuquén y a un nuevo vicegobernador o vicegobernadora. Hoy, la presidencia de la Legislatura de Neuquén está vacante tras la destitución de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz.

Además, los votantes deberán elegir a 35 diputados o diputadas provinciales y 18 diputados o diputadas provinciales suplentes, de acuerdo a lo establecido por la Constitución provincial.

Neuquén capital

A través de un decreto firmado por el intendente Mariano Gaido, también publicado este lunes en el Boletín Oficial local, la ciudad de Neuquén tendrá elecciones municipales en la misma fecha que los comicios provinciales.

Sebastián Fariña Petersen

El 14 de febrero de 2027, los habitantes de la capital definirán al nuevo intendente o intendenta, 20 concejales titulares y 20 suplentes y el voto por sí o por no una enmienda de la Carta Orgánica municipal para congelar el número de ediles en el Concejo Deliberante.

Si bien hoy el Concejo está compuesto por 18 integrantes, el crecimiento demográfico de la ciudad impone la ampliación de este órgano deliberativo con dos nuevas bancas. Como la última enmienda de la Carta Orgánica, de 2021, eliminó las elecciones de medio término, el próximo año está prevista la renovación completa del cuerpo, en lugar de renovar sólo a la mitad de los concejales.

Elecciones locales

En total, 13 ciudades de la provincia elegirán a su nuevo intendente y a los miembros para renovar la mitad de su Concejo Deliberante. Se trata de Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia-Moquehue.

En esas ciudades, además de gobernador, vice y diputados provinciales, se elegirá al intendente, a 7 concejales y a 7 concejales suplentes.

Otras localidades de Neuquén, que tienen comisiones municipales, celebrarán las elecciones provinciales junto con los comisiones para elegir a 5 integrantes de estas comisiones. Se trata de Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue-Copahue, El Cholar, El Huecú, Huinganco, Las Coloradas, Los Miches, Taquimilán y Tricao Malal.

Sebastián Fariña Petersen

Las localidades más pequeñas, que son administradas por Comisiones de Fomento, en la misma fecha de elecciones provinciales se definirán a los presidentes de las comisiones. Se elegirá a un presidente o presidenta titular y su respectivo suplente.

Ese tipo de elección se dará en Aguada San Roque, Covunco Abajo, Coyuco Cochico, Chorriaca, El Sauce, Guañacos, Los Catutos, Los Chihuidos, Manzano Amargo, Octavio Pico, Paso Aguerre, Pilo Lil, Quili Malal, Ramón Castro, Santo Tomás, Sauzal Bonito, Varvarco-Invernada Vieja, Villa Curí Leuvú, Villa del Nahueve, Villa del Puente Picún Leufú, Villa Lago Meliquina y Villa Traful.

Consejeros escolares

Además, los municipios de primera categoría de Neuquén renovarán a los consejeros escolares de cada distrito. Se elegirán tres consejeros escolares titulares y 2 consejeros escolares suplentes.

Los resultados de las elecciones 2023 ya tienen un horario definido.

Las ciudades habilitadas para votar son Centenario y San Patricio del Chañar (Distrito Escolar Nº 6), Chos Malal (Distrito Escolar Nº 5), Cutral Co y Plaza Huincul (Distrito Escolar Nº 2), Junín de los Andes (Distrito Escolar Nº 4), Neuquén Capital (Distritos Escolares N.º 1 y N.º 8), Plottier y Senillosa (Distrito Escolar Nº 10), Rincón de los Sauces (Distrito Escolar Nº 12), San Martín de los Andes y Villa La Angostura (Distrito Escolar Nº 9) y Zapala (Distrito Escolar Nº 3).

Quiénes tienen que votar en Neuquén

Votar es obligatorio para todos los mayores de 18 años que estén empadronados en la provincia de Neuquén. Las personas que tengan 16, 17 o más de 75 años podrán emitir su sufragio de manera optativa.

Tal como ocurrió en los comicios provinciales de 2023, la votación se hará a través del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), por lo que en las últimas semanas se conoció el llamado a licitación para proveer este servicio, que permite una votación y un escrutinio más ágiles.

Sigue la incógnita con las candidaturas

Con la definición de una fecha cercana para los comicios, aún hay muchas incógnitas con respecto a los candidatos para cada cargo electivo. Pese a que se espera que el gobernador Rolando Figueroa se presente para un segundo mandato al frente de la provincia, todavía no se dieron anuncios ni lanzamientos oficiales.

Desde los partidos opositores, hasta el momento, tampoco hubo lanzamientos oficiales de candidatos, aunque el anuncio de la fecha podría acelerar los procesos de otros partidos para definir a quién llevan a las boletas.

En el caso de Neuquén capital, ante la imposibilidad de Mariano Gaido de presentarse a una reelección, se especula con la postulación de su Jefa de Gabinete, María Pasqualini para sucederlo en el cargo, aunque no hubo una confirmación oficial de su candidatura.

También hay expectativas con respecto a los anuncios que puede hacer La Libertad Avanza con respecto a la competencia en la ciudad. El partido de Javier Milei que tuvo un bueno desempeño en las elecciones legislativas de 2025, pero aún no se dieron pronunciamientos oficiales con respecto a la carrera por esta intendencia.

En otras localidades como Centenario, Chos Malal o Zapala ya se lanzaron algunas candidaturas, aunque resta conocer otras postulaciones para completar el mapa electoral.