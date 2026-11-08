La dura historia del hombre más alto de Brasil: llegó a medir 2,37 metros y le amputaron las dos piernas

Ninão enfrentó graves problemas de salud y tras un largo proceso de recuperación, consiguió dar un nuevo paso hacia su independencia.

Joelison Fernandes da Silva, el hombre más alto de Brasil, llegó a medir 2,37 metros y debió afrontar la amputación de ambas piernas.

La historia del hombre más alto de Brasil dio un giro inesperado después de que atravesara graves problemas de salud que transformaron por completo su vida. Lo que comenzó como un crecimiento extraordinario desde la infancia terminó convirtiéndose en una dura prueba personal.

Durante años, su altura lo distinguió del resto y lo llevó a convivir con dificultades cotidianas vinculadas a su condición física. Sin embargo, con el paso del tiempo, debió enfrentar complicaciones mucho más graves que pusieron a prueba su fortaleza.

El protagonista es Joelison Fernandes da Silva , conocido como Ninão , quien llegó a medir 2,37 metros . A los 35 años, una infección provocó que le amputaran ambas piernas. Ahora, después de atravesar ese proceso, volvió a caminar gracias a prótesis especiales y busca recuperar su autonomía.

La historia del hombre más alto de Brasil

Hasta los 8 años, Ninão tuvo una infancia tranquila, pero el cambio llegó cuando empezó a crecer rápidamente y superó la altura de su hermano mayor. Su madre, Divanilda Fernandes da Silva, fue quien notó que algo era distinto.

A los 14, Ninão alcanzó los 1,96 metros, momento en que recibió el diagnóstico de gigantismo por la producción excesiva del hormona del crecimiento.

Durante la adolescencia, Ninão temió someterse a la cirugía necesaria para tratar el gigantismo y postergó el procedimiento. A los 21 años ya medía 2,29 metros y, aunque finalmente decidió operarse, siguió creciendo hasta llegar a los 2,37 metros y fue reconocido como el hombre más alto de Brasil.

Las complicaciones de salud que llevaron a la amputación

La altura de Ninão obligó a modificar rutinas y objetos cotidianos. Su cama y sus zapatos eran hechos a medida para poder acomodar sus piernas y pies. Pero el exceso de hormona del crecimiento también le provocó diabetes y complicaciones de salud que derivaron en la amputación de ambas piernas, indicó elsitio g1.

La primera amputación ocurrió en 2021, tras una infección grave en el hueso. Al año siguiente, pudo volver a dar algunos pasos gracias a una prótesis recibida en João Pessoa.

Sin embargo, en 2024 la misma infección afectó la otra pierna y debió someterse a una segunda amputación. Así, quedó sin ambas piernas y enfrentó el reto de recuperar su autonomía. Para recuperar la movilidad, Ninão lanzó una campaña en redes sociales buscando prótesis adaptadas a su tamaño y peso, que ronda los 185 kilos.

Una clínica de Sorocaba, en el interior de San Pablo, respondió y comenzó a desarrollar equipos especiales. Las prótesis fueron sometidas a pruebas de resistencia en Rusia. Según Dmitry Nizamov, representante de la empresa responsable, los pies fueron preparados para soportar hasta 700 kilos.

“Nunca habíamos hecho algo así. Es posible que sean las mayores prótesis de pie producidas en el mundo”, aseguró.Cada prótesis pesa cerca de seis kilos, los pies miden 38 centímetros y corresponden a la numeración 60.

Durante la reabilitación, Ninão logró ponerse de pie y dar los primeros pasos con ayuda de profesionales. Su madre presenció emocionada los primeros pasos: “Ya lo vi caminar, y eso me llena de una alegría inmensa”. Ninão resumió el sentimiento de volver a estar de pie en una palabra: libertad.