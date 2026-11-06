Alerta entre los argentinos que viajaron al GP de Brasil: denuncian estafas con las entradas

Periodistas especializados recibieron testimonios de fanáticos que contrataron paquetes con acceso incluido y todavía no tienen sus tickets.

La previa del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 quedó atravesada por reclamos de fanáticos argentinos que aseguran haber contratado paquetes turísticos con acceso incluido a Interlagos y todavía no recibieron sus tickets. Las denuncias comenzaron a multiplicarse en redes sociales durante el comienzo del fin de semana de competencia.

El periodista especializado Manu Puppo advirtió en X sobre la situación y sostuvo: “La cantidad de gente estafada con las entradas en Brasil es muy triste y lo peor es que nadie hace nada”.

La cantidad de gente estafada con las entradas en Brasil es muy triste y lo peor es que nadie hace nada.Ojalá puedan encontrar una solución, pero no deja de sorprender la de estafas que hay. #F1 #BrazilGP

Otro periodista vinculado al automovilismo contó que comenzó a recibir mensajes de personas que atraviesan una situación similar. “Hay gente que se comunica conmigo para contarme que contrató un servicio con entrada incluida para el GP de F1 en San Pablo y no están apareciendo las entradas. Hay enojo. Si te pasó contame”, escribió.

Hay gente que se comunica conmigo para contarme que contrató un servicio con entrada incluida para el GP de F1 en San Pablo y no están apareciendo las entradas. Hay enojo. Si te pasó contame. — Gonzalez Rouco Christian (@cgrjunior) November 6, 2026

Por el momento, no existe una cifra oficial de damnificados ni una denuncia colectiva conocida que permita determinar el alcance de los casos. Tampoco se identificó públicamente a una única empresa como responsable. Por eso, los reclamos corresponden hasta ahora a testimonios y denuncias de usuarios y no a una estafa masiva comprobada judicialmente.

El problema aparece, además, en un contexto de alerta previa por fraudes vinculados con grandes eventos en Brasil. Kaspersky informó a fines de octubre que había detectado más de 330 sitios falsos utilizados para vender entradas inexistentes y captar pagos mediante PIX. Entre los eventos utilizados como señuelo figuraban específicamente los Grandes Premios de Fórmula 1 de San Pablo de 2025 y 2026.

El calendario 2021 de la Fórmula 1 constará de 23 fechas, de las cuales tres serán en América.

Los sitios fraudulentos imitaban la estética de plataformas conocidas de venta de tickets y buscaban que los usuarios completaran operaciones fuera de los canales oficiales. El antecedente obliga a diferenciar esos engaños de los casos denunciados ahora por argentinos que aseguran haber contratado servicios turísticos con entradas incluidas.

Cuánto costaba viajar al GP de San Pablo para ver a Franco Colapinto

El impacto económico potencial es considerable porque viajar a Interlagos para acompañar a Franco Colapinto requería una inversión importante.

Durante los meses previos a la carrera se ofrecieron alternativas desde alrededor de 1,1 millones de pesos por persona por combinaciones de vuelo y alojamiento, aunque sin acceso al circuito. Los paquetes más completos, con pasajes, hotel y entradas, podían superar los 7 millones de pesos para dos personas, dependiendo de la duración del viaje y la ubicación elegida en el autódromo.

También existían propuestas cercanas a los 3 millones de pesos por persona que incluían hospedaje y ticket, pero dejaban los vuelos por separado. Al sumar los pasajes, traslados y otros gastos, el desembolso podía ubicarse alrededor de los 3,5 millones por viajero.

En dólares, algunas opciones con vuelo y acceso al circuito comenzaban en torno a los US$1.500, mientras que paquetes más completos desde distintas ciudades argentinas podían superar ampliamente los US$2.500 por persona.

Con ese nivel de gasto, quedarse sin una entrada no significa únicamente perder el acceso a la carrera. Muchos de los hinchas que llegaron a San Pablo ya habían pagado vuelos, alojamiento, traslados y otros servicios vinculados al viaje.

Mientras continúan apareciendo testimonios en redes, resta establecer qué empresas vendieron esos paquetes, cuántas personas están afectadas y si las entradas finalmente serán entregadas. Hasta entonces, el caso permanece abierto y con una cantidad de damnificados todavía imposible de determinar.