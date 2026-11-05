Por dos trabajadoras desplazadas, ATE bloqueó el Municipio de Vista Alegre y comenzó un paro

El gremio exige la reincorporación y la devolución de bonificaciones a las trabajadoras de Hacienda.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) inició un paro por tiempo indeterminado y mantuvo bloqueado el acceso al edificio de la Municipalidad de Vista Alegre durante la tarde de este jueves. La medida de fuerza surge en reclamo por dos trabajadoras del área de Hacienda y Finanzas a quienes el Poder Ejecutivo municipal apartó de sus puestos y les quitó las bonificaciones salariales correspondientes a sus haberes.

Según informó el portal Centenario Digital, la protesta se mantuvo firme en las puertas del edificio ubicado sobre la calle Intendente Meschini, pese a que las dependencias permanecieron cerradas. Desde el gremio cargaron duramente contra la actitud del intendente José Asaad y sus funcionarios, señalando que el jefe comunal se retiró del lugar por una puerta lateral sin ofrecer respuestas a los manifestantes.

En diálogo con Centenario Digital, el secretario de la Zona Este de ATE, Ricardo Tabia , detalló el origen del reclamo: “Las trabajadoras vieron perjudicados sus haberes, esto viene desde hace dos meses y son compañeras que pertenecen a Hacienda y Finanzas. Estuvimos dialogando y por decisión unilateral del intendente la ponen a disposición. Presentamos un recurso de amparo, el Ejecutivo lo responde pero da argumentos que no son ciertos y le sacan la bonificación ; en vez de resolver la situación empujan más a un conflicto”, expresó el referente sindical.

Descuentos salariales y falta de acuerdo

El conflicto escaló luego de que las trabajadoras vieran recortados sus ingresos al cobrar la última liquidación. Así lo informó Tapia a LM Neuquén, quien precisó el alcance de la afectación económica sobre las empleadas municipales.

"Mediante una decisión del intendente resolvieron ponerlas a disposición. Presentamos un recurso administrativo, un recurso de amparo, el cual tardaron en responder y no responden a lo que estábamos planteando. Con los haberes de octubre le dejaron de pagar la bonificación que perciben por estar trabajando dentro de ese lugar. Estamos pidiendo que se le devuelva y que las reincorporen al mismo lugar", remarcó el dirigente.

Asimismo, Tabia confirmó la continuidad del acampe y la permanencia frente a las dependencias comunales al cierre de la jornada: "Van a ser las 5 dentro de poquito y continúa la medida de fuerza, así que estamos acá todavía", ratificó sobre la presencia gremial.

Extensión de las medidas a otras dependencias

Si bien desde la Municipalidad de Vista Alegre se solicitó la intervención de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia para que dicte la conciliación obligatoria, los contactos mantenidos este jueves con el organismo no arrojaron avances concretos que permitieran destrabar el reclamo.

Ante este panorama, la asamblea de trabajadores resolvió ratificar la huelga por tiempo indeterminado. De no mediar una solución inmediata ni la restitución de las sumas adeudadas, ATE profundizará el plan de lucha extendiendo los bloqueos y las medidas de fuerza al resto de las dependencias municipales a partir de este viernes 6 de noviembre.