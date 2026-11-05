La comunidad del ISFD N° 6 reclamó por el cierre de la escuela primaria en Santa Genoveva: qué dijo el CPE

Docentes, estudiantes y familias realizaron este jueves una sentada, clases públicas y un corte de tránsito sobre la calle Islas Malvinas.

La comunidad educativa realizó este jueveas una jornada con actividades en la vía pública como forma de visibilizara su reclamo.

La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 6 de Neuqué n, ubicado en el barrio Santa Genoveva , llevó adelante este jueves una jornada de protesta ante la preocupación por el posible cierre de la escuela primaria que funciona dentro de l establecimiento.

Durante la mañana, realizaron una sentada, clases públicas y un corte de tránsito sobre la calle Islas Malvinas.

El reclamo fue impulsado por docentes, estudiantes y familias que denunciaron la falta de respuestas por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE) ante una serie de modificaciones que, según sostienen, podrían afectar el funcionamiento de la institución.

Entre las principales preocupaciones mencionaron el posible cierre de tres comisiones y media del nivel terciario y el futuro de la escuela primaria. Sin embargo, desde el organismo provincial salieron a desmentir la situación.

Por qué protestó la comunidad educativa

En diálogo con Canal 7, el docente Gabriel Figueroa explicó que la decisión de manifestarse surgió después de reiterados intentos de obtener respuestas de las autoridades educativas.

"Realmente nos cansamos de ir al CPE y no tener respuesta", expresó Figueroa y aseguró que la comunidad educativa se enteró de manera repentina sobre la posibilidad de que se cerraran tres comisiones y media del nivel superior.

En este contexto, decidieron trasladar parte de las actividades académicas a la vía pública.

"Ya no sabemos a quién recurrir, por eso hacemos estas manifestaciones", sostuvo Figueroa. "Ya no sabemos a quién recurrir, por eso hacemos estas manifestaciones", sostuvo Figueroa.

Uno de los principales antecedentes que alimenta la preocupación de las familias es lo ocurrido durante el año pasado con el jardín de infantes que funcionaba en la institución. El nivel inicial contaba con una matrícula aproximada de 20 niños, distribuidos entre los turnos mañana y tarde.

Sin embargo, dejó de funcionar en ese espacio luego de una decisión vinculada con las condiciones edilicias. "Se cerró porque no querían escuelas tráiler y el tráiler está hace 25 años", cuestionó Figueroa.

Los estudiantes debieron ser reubicados en otros establecimientos educativos.

Figueroa también manifestó su preocupación por el futuro del Departamento de Aplicación, un espacio que cumple una doble función: brindar educación primaria a niños del barrio y permitir que los estudiantes del profesorado realicen sus prácticas docentes.

"Ahí realizamos nuestras prácticas docentes, por eso está el Departamento de Aplicación", explicó. "Ahí realizamos nuestras prácticas docentes, por eso está el Departamento de Aplicación", explicó.

El Consejo Provincial de Educación midió la adhesión al paro y está en niveles muy bajos, menos del 9 por ciento.

Qué dijo el Consejo Provincial de Educación

Ante la preocupación generada por la protesta, la directora provincial de Educación Superior del CPE, Ana Laura Sotz, dialogó con Canal 7 y aseguró que “hay un cambio de dependencia de dirección. Ellos hasta ahora pertenecen a la Dirección de Superior, van a pasar a pertenecer a la Dirección de Primaria”.

“La institución va a seguir funcionando ahí", remarcó la funcionaria. “La institución va a seguir funcionando ahí", remarcó la funcionaria.

Desde Educación argumentan que la modificación permitirá que el establecimiento cuente con una supervisión especializada en educación primaria y pueda acceder a los programas, capacitaciones y herramientas correspondientes a ese nivel educativo.

Sotz destacó que la reorganización no afectará el desarrollo de las actividades escolares. "Si los docentes tienen algún tipo de proyectos con la escuela, los van a poder seguir realizando", remarcó.

Además, llevó tranquilidad a las familias al confirmar que los estudiantes no deberán trasladarse a otro edificio y podrán continuar asistiendo a la misma escuela.

"Las familias van a poder seguir estando ahí, van a seguir eligiendo la institución para poder mandar a sus hijos e hijas, y solamente hay un cambio de dependencia de dirección", explicó. "Las familias van a poder seguir estando ahí, van a seguir eligiendo la institución para poder mandar a sus hijos e hijas, y solamente hay un cambio de dependencia de dirección", explicó.

La funcionaria también pidió a las familias que continúen inscribiendo a sus hijos en el establecimiento.

Qué pasará con los docentes y los cargos del ISFD N° 6

Al respecto, Sotz aseguró que el cambio administrativo no implicará una pérdida de derechos laborales ni modificaciones en las condiciones de trabajo del personal.

"Van a dejar de pertenecer los docentes al nivel superior y van a pasar a depender del nivel primario, pero les cuento que van a pasar con las mismas condiciones, derechos y garantías que tienen en el nivel superior", afirmó.

"Se ha respetado, inclusive se han ampliado derechos para que estos docentes, hasta que ellos decidan o hasta que se jubilen, puedan quedarse ahí en la institución", sostuvo.

Por otra parte, la funcionaria aseguró que "fueron notificados, nosotros hemos tenido varias reuniones".

Finalmente, Sotz se refirió a lo ocurrido con el nivel inicial, uno de los antecedentes que despertó la preocupación de la comunidad educativa.

La funcionaria explicó que la decisión de trasladar a los niños respondió a la necesidad de garantizar condiciones edilicias adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas. "El espacio no se podía seguir sosteniendo ahí", concluyó.