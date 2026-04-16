Quieren cerrar un jardín de infantes del barrio Santa Genoveva: el rechazo de docentes y familias

Se trata de las dos salas que funcionan en el IFD N° 6 a la que acuden unos 40 estudiantes, muchos hijos de alumnas de la carrera docente y vecinos.

La comunidad educativa del Instituto de Formación Docente ( IFD ) N° 6 que funciona en el corazón del barrio Santa Genoveva protagonizó este jueves un abrazo simbólico en rechazo al cierre de las salas de nivel inicial que funcionan en su Departamento de Aplicación.

La convocatoria se realizó en su sede de Amancay 620 y reunió a docentes, familias, estudiantes y vecinos, con dos momentos de concentración: al mediodía y por la tarde.

La medida surgió luego de que las autoridades informaran que las salas de jardín dejarían de funcionar y que los niños y niñas serían reubicados en otras instituciones. La noticia generó preocupación e incertidumbre, tanto por la continuidad de las trayectorias escolares como por el impacto en la formación docente.

“Pedimos que todos se sumen porque es una causa muy importante”, expresó Silvia Pereyra, docente del establecimiento. Según explicó a LM Neuquén, la decisión implica trasladar el Departamento de Aplicación de nivel inicial, lo que obligaría a las familias a buscar vacantes en otros jardines. “No todo el acompañamiento que venimos teniendo con los niños se va a poder sostener. Además, no sabemos si habrá lugar en otras instituciones”, advirtió.

I.S.F.D.N°6 - Abrazo por cierreProtesta (2) Claudio Espinoza

El Departamento de Aplicación cumple un rol clave dentro del instituto: no solo es un espacio educativo para niños y niñas de entre 3 y 5 años, sino también un ámbito de prácticas para estudiantes del profesorado. “Es el corazón de la formación docente”, remarcaron desde la comunidad educativa, que insiste en que el cierre debilita el sistema de enseñanza.

Actualmente, en el turno mañana asisten unos 20 niños y en el turno tarde una cantidad similar. Se trata, en su mayoría, de salas multiedad, lo que complejiza aún más la posibilidad de reubicación.

I.S.F.D.N°6 - Abrazo por cierreProtesta (4) Claudio Espinoza

Pereyra señaló que, hasta el momento, no hubo respuestas oficiales a los reclamos. “Se están juntando firmas para presentar un petitorio y visibilizar la situación. Esperamos que las autoridades revean esta decisión”, indicó.

Preocupación de las familias

Entre quienes participaron del abrazo simbólico estuvo Yanina Teruel, mamá de un niño del jardín y de otra estudiante de primaria en la misma institución. “Fue un balde de agua fría”, dijo sobre el anuncio. En su caso, la elección del IFD N° 6 no fue casual: responde a una organización familiar vinculada a su trabajo y a la continuidad educativa de sus hijos.

“Hace años que muchas familias elegimos este lugar. Se generan vínculos que acompañan todo el recorrido escolar”, explicó. Además, advirtió que el impacto podría no limitarse al nivel inicial. “Nos dijeron que por ahora es el jardín, pero hay un boceto para avanzar también sobre el nivel primario”, sostuvo.

I.S.F.D.N°6 - Abrazo por cierreProtesta (1) Claudio Espinoza

La posibilidad de tener que trasladar a los chicos a otras instituciones también representa una dificultad logística. “Muchos viven o trabajan cerca de acá. Moverlos implica reorganizar toda la dinámica familiar”, agregó.

El cierre también afecta directamente a quienes se están formando como docentes. Gisela Villarreal, estudiante del profesorado y mamá de un niño del nivel inicial, explicó que el Departamento de Aplicación es clave para compatibilizar estudio y crianza.

“Vengo a cursar en el mismo horario que mi hijo está en el jardín. Si lo sacan, tengo que hacer una distancia mayor y pierdo tiempo de clases”, contó. En su caso, el traslado implicaría perder entre 30 y 40 minutos por día, lo que impacta directamente en su cursada.

I.S.F.D.N°6 - Abrazo por cierreProtesta (5) Claudio Espinoza

“Esto no me pasa solo a mí, hay muchas compañeras en la misma situación. Para muchas mujeres, sobre todo madres, este espacio hace posible que podamos estudiar”, afirmó.

El acompañamiento de la comunidad educativa fue muy importante, y eran varios los carteles que participaron del abrazo simbólico. “La educación pública no se achica, se defiende”, alzaban varios niños.