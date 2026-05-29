El servicio doméstico en Neuquén profundiza la brecha: en cuánto quedó la hora de trabajo

Las trabajadores de casas particulares acordaron un nuevo aumento, pero los convenios oficiales no llegan a cubrir la canasta básica. Cuánto se paga en la región.

Aunque el último acuerdo paritario les permitió acceder a un nuevo aumento salarial escalonado en abril, mayo y junio , las empleadas domésticas de la región ven con preocupación la distancia que hay entre los salarios acordados y el precio entre la canasta básica de alimentos . El salario oficial por un puesto de jornada completa es de apenas 450 mil pesos mensuales, por lo que muchas trabajadoras de casas particulares acuerdan otra remuneración en el mercado informal.

En una entrevista con LU5 , la secretaria general del Sindicato de Personal de Servicio Doméstico (SiPeSeDo), Sonia Kopprio, dio detalles sobre el impacto que tuvo el acuerdo en los salarios de abril, que se abonaron en mayo, y los que se pagarán en los meses siguientes.

El acuerdo paritario dispone que para el mes de abril se aplique un aumento del 1,8% sobre el sueldo básico de marzo. A este porcentaje se suma la incorporación al básico de la mitad de un adicional de 20 mil pesos que ya se estaba pagando desde marzo.

La dirigente aclaró que el punto más relevante para la región es el incremento de la zona desfavorable, que subió del 30% al 31% a partir de abril. Los tramos siguientes contemplan un 1,6% para mayo sobre el sueldo de abril, otro 1,6% en junio sobre los valores de mayo y un 1,4% final en julio sobre el básico de junio. En el último mes de este cronograma se integrarán al sueldo básico los 10.000 pesos restantes de la suma fija original.

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Pese a que el acuerdo permitió generar una recomposición salarial con respecto a los últimos meses, los ingresos de las empleadas de casas particulares siguen muy por debajo de los salarios mínimos de otros rubros.

"Es un sueldo que no cubre ni la canasta familiar porque una empleada de 8 horas ahora con el aumento de mayo quedó en 435.000 pesos básicos", explica Kopprio para graficar la pérdida de poder adquisitivo. Esta cifra base, incluso con el adicional de zona y antigüedad, resulta insuficiente frente a los precios actuales de los productos de primera necesidad.

Entre el salario acordado y el salario real

La brecha entre los valores que fijan los convenios nacionales y lo que realmente cobran en los hogares neuquinos es muy amplia. Según la escala oficial, el valor de la hora de trabajo se sitúa en 3.500 pesos. Sin embargo, la secretaria de SiPeSeDo afirma que en la zona de Neuquén y Río Negro casi nadie acepta tareas por ese monto.

La realidad del mercado muestra que la mayoría de las trabajadoras negocia valores que oscilan entre los 20.000 y 25.000 pesos por hora, especialmente cuando se trata de servicios por jornada única o frecuencia quincenal.

SONIA KOPPRIO

Para Kopprio, el valor fijado para la hora de trabajo es insignificante frente a los costos de vida. "A veces se tienen que ir a comprar un par de guantes que con 3.500 pesos a la hora no cubre ni el par de guantes", señaló la representante gremial con respecto a la falta de entrega de elementos de protección por parte de algunos empleadores.

Ante esta situación, el sindicato trabaja en la elaboración de una canasta básica específica para el sector de casas particulares. El objetivo es presentar en la próxima reunión de julio una propuesta que tome como referencia un ingreso cercano a 1,1 millones de pesos para cubrir gastos esenciales que hoy quedan fuera del alcance de muchas empleadas.

Un rol que excede la limpieza

En diálogo con LU5, Kopprio afirmó que se suele generar una confusión en cuanto a las categorías laborales, por lo que muchas trabajadoras terminan por realizar tareas que no corresponden con el marco salarial en el que se encuadran.

La dirigente aclaróq ue existen casos donde se contrata personal bajo la quinta categoría, de tareas generales, pero se exige el cumplimiento de funciones de la cuarta categoría, que es de cuidado de personas, o se solicitan también servicios de cocina o jardinería sin el pago correspondiente.

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En la zona, el sindicato ha recibido denuncias sobre jornadas de hasta 12 horas diarias donde las trabajadoras realizan múltiples tareas por sueldos que no respetan la legislación vigente.

Kopprio enfatizó la importancia de que las empleadas conozcan su derecho a negociar y a percibir salarios diferenciados si las exigencias del hogar exceden la limpieza básica, como ocurre con quienes se dedican exclusivamente a la elaboración de comida.

Aseguró también que la informalidad laboral en el servicio doméstico persiste en gran medida por el desconocimiento de la normativa. Según indicó, existe la creencia de que pasar a trabajar "en blanco" implica la pérdida de beneficios sociales o de la cobertura de salud de otros miembros de la familia.

En ese sentido, Kopprio aclaró que los planes sociales actuales no se pierden por el alta laboral y que, en caso de que la trabajadora posea la obra social de su cónyuge, el aporte patronal puede derivarse a esa misma entidad sin que el beneficiario pierda su derecho original