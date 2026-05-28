"Menos fotos y más acción": Rolando Figueroa armó a la Policía y mandó un fuerte mensaje a la dirigencia

El Gobierno presentó nuevos dispositivos Byrna para la Policía. La inversión superó los $2.350 millones y apuntan a fortalecer la prevención y el trabajo operativo.

La Policía de Neuquén incorporó este jueves más de 1.000 dispositivos menos letales como parte del plan de modernización y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad impulsado por el Gobierno. El equipamiento demandó una inversión superior a los 2.350 millones de pesos y será distribuido en distintas unidades policiales de toda la provincia.

El acto de entrega fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, quien aseguró que la inversión en seguridad “está dando resultados concretos” y remarcó que los índices delictivos muestran una baja sostenida en Neuquén.

La incorporación contempla 1.000 dispositivos cortos y 100 armas largas Byrna , consideradas herramientas modernas de defensa menos letal que funcionan mediante aire comprimido y permiten disparar proyectiles cinéticos o químicos irritantes sin utilizar pólvora ni munición letal.

Los dispositivos poseen un alcance efectivo de entre 10 y 20 metros y están diseñados para intervenir en situaciones de riesgo minimizando la posibilidad de lesiones graves o consecuencias fatales.

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El gobernador destacó que la incorporación forma parte de una política integral para fortalecer el trabajo policial. “Los números demuestran que invertir en la Policía es invertir en seguridad y en los neuquinos”, sostuvo Figueroa.

Además, afirmó que el índice delictivo bajó un 37% y atribuyó esa reducción al trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y la fuerza provincial. “Es un resultado claro de que son efectivas las medidas que viene realizando el Ministerio de Seguridad junto con la Policía”, indicó.

“Tenemos la mejor Policía del país”

Durante su discurso, el mandatario provincial aseguró que Neuquén cuenta con “la mejor Policía del país” y destacó el compromiso de los efectivos.

“Tenemos una policía honesta, preparada, dedicada, que siente el uniforme y lo tiene dentro de su ADN”, expresó. “Tenemos una policía honesta, preparada, dedicada, que siente el uniforme y lo tiene dentro de su ADN”, expresó.

Figueroa también remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo la presencia policial en distintos puntos de la provincia, especialmente en las regiones vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta. “Estamos teniendo un crecimiento explosivo en Añelo y también lo vamos a tener en Rincón de los Sauces y en la comarca petrolera”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2060079459563098529&partner=&hide_thread=false Quiero agradecer a la @PoliciaNQN porque estamos llevando adelante una lucha contra el narcomenudeo que sin su compromiso y trabajo sería imposible.



Gracias a ellos estamos logrando los resultados que hoy tiene Neuquén en esta pelea contra un delito que tanto daño le hace a… pic.twitter.com/SewP3tFRGT — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 28, 2026

En ese contexto, planteó la necesidad de planificar estratégicamente la distribución de efectivos y recursos. “¿Dónde vamos a asentar a las fuerzas policiales? ¿Cómo vamos a cubrir los lugares que necesita una provincia que se acerca al millón de habitantes?”, se preguntó.

El gobernador además destacó el trabajo policial en la lucha contra el narcomenudeo y sostuvo que los avances logrados son posibles gracias a “una policía honesta y formada”. “No nos tenemos que sacar fotos los políticos por la lucha contra el narcotráfico. La Policía del Neuquén tiene que sacar el pecho”, afirmó. Y agregó: “Menos fotos y más acción”.

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La Ley 3474 y el uso gradual de la fuerza

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, recordó que la incorporación de este tipo de equipamiento fue posible gracias a la Ley Provincial 3474, que habilita el uso de armas menos letales en Neuquén.

“Hemos avanzado en todos los procedimientos necesarios para realizar esta entrega de 1.000 dispositivos cortos y 100 largos”, explicó. “Hemos avanzado en todos los procedimientos necesarios para realizar esta entrega de 1.000 dispositivos cortos y 100 largos”, explicó.

El funcionario aseguró que las nuevas herramientas permitirán intervenir de manera más segura en situaciones conflictivas. “Se acabó tener que combatir una agresión con el propio cuerpo o directamente con el arma reglamentaria. Estos dispositivos permiten aplicar la gradualidad de la fuerza”, sostuvo.

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Nicolini también remarcó que desde el inicio de la gestión provincial se impulsaron inversiones en equipamiento, tecnología y capacitación policial. “La Policía del Neuquén necesitaba ser respaldada y contar con herramientas acordes a las circunstancias actuales”, indicó.

Bajaron los delitos en Neuquén

El ministro de Seguridad aseguró además que las políticas implementadas muestran resultados concretos en materia de prevención del delito. “En la Región Confluencia, durante 2024 se registraron 72.175 casos delictivos y en 2025 fueron 45.212. Eso representa una baja superior al 37%”, detalló.

Según explicó, el fortalecimiento del patrullaje, la incorporación de tecnología y el análisis criminal permitieron mejorar la capacidad operativa de la Policía. “Tener más patrulleros, mejor equipamiento y chalecos antibalas ayuda a que los efectivos puedan trabajar de forma más segura y eficiente”, agregó.

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Cómo funcionan los dispositivos Byrna

Los dispositivos Byrna serán utilizados especialmente en controles de disturbios de baja intensidad, reducción de personas agresivas, intervenciones en espacios cerrados y operativos urbanos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la incorporación de este equipamiento busca ampliar las herramientas operativas disponibles para la Policía del Neuquén y reducir riesgos tanto para efectivos como para civiles durante las intervenciones.