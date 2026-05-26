Adelanto de cómo se elegirá al sucesor de Mariano Gaido en la ciudad de Neuquén: "Está hablado"

Claudio Domínguez elogió la gestión municipal y aseguró que el sucesor será parte de un acuerdo político. La revelación que hizo sobre su posible candidatura.

El diputado provincial del MPN , Claudio Domínguez , anticipó cómo se elegirá el futuro candidato a intendente de la ciudad de Neuquén por el espacio que conduce el intendente y líder de Primero Neuquén, Mariano Gaido .

Durante una entrevista en el streaming de LM Neuquén , Domínguez destacó el trabajo político conjunto entre Gaido y el gobernador Rolando Figueroa y aseguró que el oficialismo provincial ya empieza a perfilar liderazgos para el 2027.

Incluso la alianza política entre los dos líderes ya es notoria con los armados en el interior de Neuquén, donde ya fueron a ver a posibles candidatos a intendente , gente con experiencia, nuevos, y jóvenes entre 24 y 32 años, además de exjefes comunales. Las definiciones podrían venir luego de que pase el Mundial, y se entre de lleno en el año político en la previa al 2027.

Primero Neuquen - Gaido Claudio Domínguez es el articulador político del espacio Primero Neuquén, en acuerdo con Rolando Figueroa, en el interior provincial.

Domínguez sostuvo que hoy existe una articulación política entre Provincia y Municipio que, según afirmó, fortalece el modelo de gestión neuquino y que de esa sinergia surgen varios candidatos en el territorio. Es más, muchos intendentes están "activos" intentando vender gestiones para posibles reelecciones.

Alianza entre Mariano Gaido y Rolando Figueroa: elección de los candidatos

Además, dijo, ante la pregunta del conductor, si el mismo podría postularse como uno de los candidatos por el espacio Primero Neuquén de Gaido. "Nada nada voy a ser; el próximo intendente o intendenta de Neuquén va a salir del equipo del gabinete, está hablado".

“El próximo intendente de Neuquén va a salir del equipo de Primero Neuquén, está hablado con el gobernador y con Mariano y va a ser un integrante del equipo del gabinete de Mariano Gaido que hay excelentes personas y hay un compromiso enorme con la ciudad, y yo estoy trabajando a nivel provincial, y en la ciudad esa difícil tarea la va a tener Gaido", dijo.

"Yo hago lo que me gusta, armar, no voy a ser candidato a nada. Estoy dentro de la Legislatura, soy diputado provincial y todos los días estoy con el intendente y con los funcionarios de la Municipalidad de Neuquén, viendo, asesorando, llamando por teléfono, por todos los temas de la ciudad, somos un equipo y nos tenemos que hacer la cabeza de qué es lo mejor; no hay un líder supremo, no hay un Messi".

“Hoy Mariano Gaido y Rolando Figueroa están trabajando muy bien, en conjunto y pensando en Neuquén”, aseguró.

El diputado además defendió la construcción provincialista y volvió a diferenciarse tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza. “No somos ni kukas ni libertarios, somos de la provincia de Neuquén”, lanzó.

¿Los nombres ya empiezan a sonar?

Si bien Domínguez evitó mencionar candidatos concretos (hay muchos que esperan el tiempo y las mediciones), dentro del oficialismo ya aparecen dirigentes del gabinete municipal como posibles figuras para disputar la sucesión de Gaido, aunque no hay confirmaciones, sólo posturas, acompañamiento y altas exposiciones.

Claudio Dominguez LMNeuquen El diputado provincial por el MPN, Claudio Domínguez en el stgreming de LM Neuquén.

En distintos sectores políticos se menciona a funcionarios de fuerte exposición pública y territorial, en medio del armado que impulsa el espacio de La Neuquinidad.

“Hoy Mariano Gaido y Rolando Figueroa están trabajando muy bien, en conjunto y pensando en Neuquén” - Claudio Domínguez, diputado provincial por el MPN. “Hoy Mariano Gaido y Rolando Figueroa están trabajando muy bien, en conjunto y pensando en Neuquén” - Claudio Domínguez, diputado provincial por el MPN.

La definición de candidaturas todavía parece lejana, pero las declaraciones del diputado muestran que el oficialismo ya comenzó a proyectar el escenario político de 2027.

El legislador también defendió el perfil de gestión del municipio capitalino y aseguró que existe una línea política común con el gobierno provincial. “La buena administración y el superávit son banderas que no se entregan”, señaló.

Para Domínguez, el futuro liderazgo municipal deberá mantener ese esquema de trabajo y sostener la alianza política entre el gobierno de la ciudad y la provincia.