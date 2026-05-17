Cómo es el armado de Gaido y Figueroa para renovar los intendentes de Neuquén en 2027

Primero Neuquén recorre el interior con un “casting” de intendentes en acuerdo con Comunidad. Buscan caras nuevas, ex jefes comunales y jóvenes de entre 24 y 30 años.

Mariano Gaido empieza a mostrar las figuritas de la política antes del Mundial. El intendente de Neuquén puso en marcha el operativo electoral de cara al 2027 junto al gobernador Rolando Figueroa , y el trabajo territorial ya da sus primeros resultados.

El espacio Primero Neuquén tiene posibles candidatos a intendente consensuados en aproximadamente 35 de las 58 localidades con municipios de primera y segunda categoría, además de comisiones de fomento, que conforman el paño político provincial, de acuerdo a lo confirmado por LM Neuquén .

El articulador de todo el esquema es el diputado provincial Claudio Domínguez , hombre de confianza de ambos líderes, pese a que es más cercano a la gestión Gaido y a la estructura partidaria. Estuvo durante años de articulador de esquemas del MPN Azul , con el exgobernador Jorge Sapag, comandando las giras y la anticipación en el contacto con el territorio desde la secretaría privada.

Rolando Figueroa Mariano Gaido Mariano Gaido y Rolando Figueroa.

Bajo esa conducción supervisada en doble comando, el sistema de Primero Neuquén se dividió en tres zonas —norte, centro y sur— con coordinadores propios en cada región para hacer los armados.

Todo está pensado en concluir después de agosto, luego de que termine el Mundial y, además, en pleno clima de elecciones partidarias internas del MPN, que es la masa crítica del interior, donde cada uno de esos votos puede ir para la alianza Gaido-Figueroa.

Primero Neuquén: "No se hace nada sin consenso"

El método de las recorridas es sistemático porque hay testeos sobre la imagen de los intendentes actuales (muchos son del MPN y algunos de Comunidad), reuniones con referentes locales (comerciantes, vecinalistas, deportistas, etc) y recorridas que ya superaron las 25 localidades visitadas.

La regla de oro del armado es una sola y para despejar dudas y roscas de cualquier tipo. “No se hace nada sin el consenso de Mariano y Rolando”, confirmaron desde el entorno del armado a LM Neuquén.

Hay algo que está claro y es que no se trata de "reemplazar intendentes" sino de sondear el clima futuro, donde se sabe que algunos jefes comunales tienen la vía libre de repetir, pero que saben que tendrán alguna competencia, por el desgaste mismo de las gestiones.

Se sabe que muchos intendentes ya se están moviendo en redes sociales, levantando el perfil, pero la idea del armado Primero Neuquén-Comunidad, tiene un orden y supervisión de consensos, más allá de las voluntades individuales de los que quieren ser candidatos.

Por qué no van con los intendentes actuales

El criterio que guía la búsqueda de candidatos tiene una lógica electoral de cara al 2027. Y es evitar respaldar de lleno a un intendente que genera rechazo en su localidad y que pueda arrastrar ese rechazo hacia el gobernador. Por eso hacen las recorridas con cuidados, conversaciones y muchas palmadas en la espalda para que nadie se corte solo.

El riesgo, en palabras de los propios armadores, es que el vecino que no quiere al jefe comunal termine votando a otro candidato a gobernador en 2027, que no sea el del espacio del acuerdo, entre Comunidad, el partido madre de Figueroa, y Primero Neuquén, del intendente capitalino. En este caso, es que el voto castigo vaya para la Libertad Avanza.

Para evitarlo, el espacio sale a buscar por fuera de las gestiones locales, más allá del respeto institucional. Y lo hace buceando en exintendentes bien valorados, referentes con peso territorial o caras completamente nuevas. En ese último grupo aparece un perfil que llama la atención que son jóvenes de entre 24 y 30 años, sin pasado político, pero con reconocimiento genuino en sus comunidades.

Mariano Gaido y Claudio Domínguez

Por caso, también este es uno de los perfiles que también busca La Libertad Avanza en toda la provincia, y la idea del equipo oficial es adelantarse a varios de los armados. Como se sabe, los libertarios tienen muchos albañiles pero pocos arquitectos.

Colectoras y listas espejo según el distrito

El armado no tendrá un formato único en todas las localidades. En los municipios de primera categoría, donde el padrón y la competencia electoral son más densos, la herramienta prevista podrían ser las listas colectoras, que permiten sumar votos desde distintos sellos sin dispersar el caudal del espacio.

En localidades más pequeñas, las listas espejo serían la variante a explorar. Cada distrito tendrá su propia lógica, pero todos los candidatos pasarán por el mismo filtro: la aprobación conjunta de Gaido y Figueroa.

El mapa de los armados políticos ya se está dibujando. Y la lapicera, por ahora, la tienen esos dos dirigentes.