Gran Avenida Mosconi: Gaido anunció que la conexión entre Neuquén y Cipolletti se habilitará los próximos días

Confirmaron que los trabajos estarán terminados antes de los 60 días previstos. Gaido destacó que la obra se ejecuta en “tiempo récord”.

La obra de conectividad que se ejecuta sobre la Gran Avenida continúa avanzando a ritmo acelerado y la próxima semana quedará habilitado el acceso desde Neuquén hacia Cipolletti . Así lo confirmó este sábado el intendente de Mariano Gaido, quien recorrió los trabajos junto al secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó que los plazos previstos inicialmente se redujeron de 60 a 45 días y remarcó que se trata de una intervención “esencial y fundamental” para mejorar la accesibilidad y la conexión de la ciudad, en el marco del plan Orgullo Neuquino.

“Estamos asfaltando la colectora que va a permitir que la semana que viene quede habilitado el acceso y egreso de quienes circulan entre Neuquén y Cipolletti” , señaló Gaido.

avenida mosconi Mariano Gaido (1)

El intendente subrayó además que los trabajos se realizan “mañana, tarde y noche”, con equipos operando durante las 24 horas y con financiamiento municipal. “Demostramos que las obras se desarrollan en tiempo récord, con presupuesto propio y sin endeudamiento. Es un ejemplo de lo que hacen las empresas neuquinas y del compromiso que tienen con la ciudad”, afirmó.

Avance de obra y nuevos frentes de trabajo

En ese contexto, Gaido comparó el avance de esta obra con otros proyectos nacionales que permanecen inconclusos. “Muy cerca tenemos una ruta nacional que hace 25 o 30 años distintos gobiernos no terminan. Los neuquinos estamos demostrando lo que significa empezar una obra y finalizarla en tiempos mucho más rápidos de lo previsto”, expresó.

El intendente también repasó otras obras que se ejecutan en simultáneo en distintos sectores de la capital provincial, entre ellas el acceso norte sobre Ruta 7 y Raúl Alfonsín, nuevas etapas del plan de asfalto en barrios, obras pluviales y el desarrollo del Paseo Costero.

avenida mosconi Mariano Gaido (2)

“Mientras en gran parte del país las obras están paralizadas, en Neuquén seguimos avanzando con un plan único”, sostuvo.

Por su parte, Nicola explicó que este sábado comenzaron a colocar las primeras capas de asfalto en el tramo comprendido entre el puente carretero y Primeros Pobladores, identificado como sector 6 de la obra.

“Ya empezamos con el asfalto y en los próximos días comenzarán también las excavaciones para los pilotes, por lo que habrá un importante movimiento de máquinas”, indicó el funcionario.

Avenida Mosconi asfalto dron Municipalidad de Neuquén

Además, confirmó que antes de cumplirse los 60 días previstos inicialmente quedará habilitada la circulación directa hacia Cipolletti por las nuevas calles definitivas de la avenida. “Estamos dentro del plazo previsto y adelantando tiempos”, aseguró.

Piden circular con precaución en la zona

En relación con la circulación vehicular mientras continúan los trabajos, Nicola recordó que toda la obra se encuentra delimitada y pidió respetar la velocidad máxima de 20 kilómetros por hora en la zona de los puentes carreteros.

También señaló que existen operativos coordinados entre la empresa contratista y personal de tránsito municipal para ordenar eventuales cortes temporales.

Dron Mosconi + Puente Carretero as

El secretario detalló además que actualmente hay ocho frentes de trabajo activos en distintos sectores de la obra. “El frente de asfalto empezó acá y en estos días vamos a colocar 2.000 toneladas de asfalto. En el otro tramo estamos ejecutando 32.000 toneladas, lo que marca la magnitud de esta intervención”, concluyó.