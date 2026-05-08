Tránsito cortado en Avenida Mosconi: qué sector estará afectado este finde

La Municipalidad explicó que se debe a los trabajos por una etapa clave dentro del proceso constructivo, que permitirá continuar con la pavimentación y el desarrollo integral del nuevo trazado urbano.

La Municipalidad de Neuquén informó que durante este fin de semana permanecerá interrumpido el tránsito en la intersección de Bahía Blanca y Avenida Mosconi , debido a nuevos trabajos vinculados a la obra de transformación de la ex Ruta Nacional 22.

El corte vehicular se mantendrá durante el sábado y domingo, mientras que la circulación quedará nuevamente habilitada a partir del lunes 11 de mayo.

En el sector se desarrollará una intervención técnica fundamental para el avance de la obra, que consiste en bajar la calzada hasta el nivel de subrasante. Esta tarea permitirá definir las alturas finales del corredor antes de iniciar la colocación de las capas estructurales definitivas.

Desde el municipio explicaron que se trata de una etapa clave dentro del proceso constructivo, ya que garantizará las condiciones necesarias para continuar con la pavimentación y el desarrollo integral del nuevo trazado urbano.

El proyecto prevé transformar la antigua Ruta 22 en una avenida moderna, con cuatro carriles por mano, espacios de estacionamiento y un sistema pluvial de gran escala destinado a mejorar el escurrimiento y evitar anegamientos históricos en distintos sectores de la ciudad.

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Avances en la obra de Avenida Mosconi

La Avenida Mosconi es la que promete un mayor impacto en la transformación urbana y, desde este domingo, evidenciará los primeros cambios con el inicio de las obras de asfalto.

El intendente Mariano Gaido confirmó que la obra avanza de acuerdo a los plazos previstos y aseguró que este domingo a las 11 de la mañana se dará inicio a las tareas de vertido de asfalto en algunos de los tramos que están bajo intervención.

Hasta el momento, la Municipalidad ya intervino en el sector de la Avenida que une las calles Linares con Gatica y también en el área de los puentes carreteros que unen la capital con Cipolletti.

En una entrevista con LU5, el mandatario local aclaró que ya está prevista la inauguración de una de las primeras etapas de trabajo, en la zona del cruce interprovincial.

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"En 30 días estamos inaugurando la conexión desde la avenida Mosconi al puente carretero Neuquén - Cipolletti y la salida de la ciudad también. Eran 60 días y lo hemos mejorado a 30 días", dijo Gaido. Y agregó: "En 30 días se inaugura ese sector de la obra de la salida, ¿no? Porque hemos priorizado trabajar muchísimo en ese sector".

El objetivo de la Municipalidad es concluir con el proyecto en el plazo de un año. Por eso, se propuso un esquema de trabajo con tres turnos, con el objetivo de que se avance las 24 horas. El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, aclaró que, a diferencia de lo que ocurre en la zona cordillerana, en Neuquén capital no hay veda climática, aunque las malas condiciones del invierno podrían forzar a ajustar el orden de las tareas.

En ese sentido, el intendente anunció más intervenciones sobre esta vía, que tiene una extensión total de 14 kilómetros y atraviesa toda la ciudad, desde el límite con Cipolletti hasta el inicio del éjido de Plottier.

"En el mes de octubre estamos licitando el tramo que va desde Gatica al aeropuerto; o sea, se empieza ya no a trabajar, pero sí la licitación. Vamos a a licitar la otra etapa, los otros 6 km que quedan hasta ese sector", detalló.