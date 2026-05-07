Horóscopo de hoy, viernes 8 de mayo de 2026: las predicciones signo por signo

Descubrí qué te deparan los astros para esta jornada. Las predicciones en amor, trabajo, dinero y bienestar para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de hoy: las predicciones signo por signo

El horóscopo de hoy para este viernes 8 de mayo de 2026 marca una jornada orientada al cierre de pendientes y a la consolidación de decisiones tomadas durante los últimos días. Con el Sol transitando el signo de Tauro , la energía astral continúa favoreciendo la estabilidad, la constancia y la búsqueda de resultados concretos.

En este tramo final de la semana, muchos signos sentirán la necesidad de ordenar prioridades, evaluar avances y preparar el terreno para los próximos desafíos. La influencia taurina impulsa a sostener procesos con paciencia y a evitar decisiones apresuradas.

La influencia de la Luna aporta un componente de introspección y análisis que será clave para revisar situaciones recientes y cerrar la semana con mayor claridad emocional.

Los especialistas en astrología coinciden en que este viernes será favorable para resolver temas pendientes, consolidar proyectos y fortalecer vínculos, tanto en el ámbito laboral como en el plano personal.

En este contexto, la recomendación general de los astros es mantener la calma, evitar discusiones innecesarias y enfocarse en aquello que aporte estabilidad y bienestar.

horoscopo La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Las predicciones del viernes signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril):

La jornada te invita a enfocarte en lo económico y cerrar temas pendientes. Es un buen momento para ordenar recursos y consolidar avances. En el amor, buscar estabilidad será clave.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo):

Con el Sol en tu signo, la energía personal se fortalece. Es un buen día para tomar decisiones importantes y cerrar la semana con seguridad. En el amor, tu firmeza aportará claridad.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio):

El viernes invita a la introspección y al descanso mental. Será importante bajar el ritmo antes del fin de semana. En el amor, una conversación sincera traerá tranquilidad.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio):

La jornada favorece los vínculos y el trabajo en equipo. Podrías resolver situaciones pendientes o fortalecer relaciones importantes. En lo emocional, buscar contención será positivo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

El trabajo puede traer definiciones importantes. Será un día para sostener el esfuerzo y enfocarte en resultados concretos. En el amor, evitar tensiones será fundamental.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

El viernes favorece la organización y el cierre de pendientes. Es un buen momento para terminar la semana con orden y claridad. En la salud, priorizar el descanso será importante.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

La jornada pone el foco en los vínculos y las conversaciones importantes. Buscar equilibrio será clave para mantener la armonía y evitar conflictos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

Tu intuición estará especialmente activa. Podrías comprender mejor una situación reciente o detectar oportunidades. En el amor, mantener la calma evitará discusiones.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

La energía del día favorece la planificación y la proyección a futuro. Es un buen momento para pensar en nuevos desafíos. En lo personal, el optimismo será clave.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero):

El compromiso y la disciplina te permitirán cerrar la semana con avances concretos. Es un buen día para evaluar resultados. En el amor, el diálogo será importante.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero):

El hogar y las cuestiones personales serán protagonistas. Es un buen momento para ordenar prioridades y buscar calma. En lo emocional, evitar discusiones será fundamental.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

La comunicación será central durante la jornada. Podrías cerrar acuerdos o avanzar en proyectos a través del diálogo. En lo personal, mantener claridad será clave.