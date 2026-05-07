La familia de Lionel vende rifas para solventar los gastos de su pequeño guerrero en Buenos Aires

El neuquino de dos años nació con una cardiopatía congénita compleja y se encuentra en CABA a la espera de hacerse estudios para salvar su vida.

Lionel es un pequeño neuquino de dos años que nació con una cardiopatía congénita compleja. Desde su nacimiento requiere de varias operaciones y estudios complejos por lo que su familia se encuentra junto con él en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Para solventar sus gastos ofrecen un bono contribución a todos los que puedan ayudarlos.

Luego de la intervención que le realizaron en el verano pasado, la semana pasada llegó nuevamente a Buenos Aires junto a su familia para realizarse varios estudios. Eso implica que tanto su papá Maximiliano, como su mamá Solange, e incluso sus abuelos y hermanita también permanezcan en la capital.

Ante estas adversidades que les toca enfrentar, los padres de Lionel sacaron a la venta un bono contribución de 15000 pesos al que le pusieron dos premios. Uno de 300 mil y otros de 200 mil pesos y con el que piden la solidaridad de toda la comunidad neuquina.

lionel

"Estamos en Buenos Aires, a Lionel le están realizando estudios para pasar a la siguiente etapa, por lo menos eso nos dijeron. Pero estamos necesitando ayuda, por eso estamos vendiendo el bono de contribución para poder sostener la estadía y los vuelos, nos faltarían vender 48 números para poder terminar de pagar esos gastos", compartió Solange, la mamá del pequeño con LM Neuquén.

La mujer contó que sus padres también fueron a Buenos Aires con ellos para poder cuidar de su otra hija, Guadalupe, quien tiene 4 años.

LIONEL

"Lionel nació con una cardiopatía congénita compleja, una malformación en su corazón que nos puso a prueba desde el primer día. Desde entonces, su vida fue una lucha constante, llena de médicos, estudios y cirugías. Pero también de amor, fe y esperanza", compartió.

En enero de 2026 atravesó su tercera cirugía cardiovascular en el Hospital Garrahan. "Fueron momentos muy difíciles, de mucha angustia, pero gracias a Dios y a la fuerza inmensa que tiene nuestro hijo, todo salió bien. Hoy nos toca seguir adelante, nos encontramos nuevamente en Buenos Aires", destacó.

Estudios médicos

Esta semana Lionel se realizó un electrocardiograma y un ecocardiograma. Ahora se encuentran a la espera de la fecha de una hemodinamia, un estudio muy complejo que se realiza en quirófano, y que será clave para saber cuándo deberá enfrentar su cuarta cirugía.

Lionel

"Como familia estamos haciendo todo lo posible, pero se nos hace muy difícil afrontar solos los gastos de cada viaje, la estadía y todo lo que implica este proceso. Por eso estamos realizando un bono contribución con dos premios en efectivo, para poder seguir acompañando a nuestro hijo en esta lucha", contó la mujer.

Cómo acompañar a Lionel

La familia continúa con una campaña solidaria y la venta de un bono solidario para sostener la estadía en Buenos Aires mientras dura la recuperación. Los datos para colaborar son:

Alias Mercado Pago : lioelcampeon (todo en minúsculas)

: (todo en minúsculas) Titular: Solange Estefanis Contreras

Bono contribución: $10.000 (quedan pocos números)

Teléfonos de contacto: 2996 55-2830 / 299-4732217

“Hoy Lionel está mejor y eso nos da fuerzas. Agradecemos profundamente cada mensaje, cada oración y cada ayuda”, expresó Solange.