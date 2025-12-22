Donar sangre: la campaña en Neuquén para salvar vidas en las Fiestas

El Centro Regional de Hemoterapia busca mantener el stock de sangre y hace un llamado a la solidaridad para la comunidad.

La provincia lanza una campaña de donación de sangre para las fiestas.

El Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén capital, ubicado en Teodoro Planas al 1915, anunció una campaña con horarios especiales para donar sangre de cara a estas fiestas y mantener el stock en los centros de salud.

Ser donante de sangre voluntario, habitual y altruista significa donar sangre, por voluntad propia, por lo menos dos veces al año, sin recibir ningún tipo de compensación por ello. El Centro Regional de Hemoterapia tendrá horarios especiales para que no pierdas la oportunidad de hacer el regalo más importante antes de fin de año. Con solo 15 minutos se pueden salvar hasta cuatro personas.

Para aquellas personas que estén interesadas en donar sangre se recuerda que es fundamental una correcta hidratación el día previo a la donación, además de cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 16 y 65 años (entre 16 y 18 años con autorización de padre/madre/tutor), pesar más de 50 kilogramos, tener buena salud, presentarse con el DNI, no haber donado sangre en los últimos tres meses, no tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año, y no estar en ayunas.

Crh neuquen

Durante la previa de las fiestas es necesario garantizar el stock de sangre en los establecimientos sanitarios de la provincia. Por ese motivo, el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) abrirá sus puertas el lunes 22, martes 23, sábado 27, lunes 29, martes 30 y el sábado 3 de diciembre de 8:30 a 13.

Los días miércoles 24, jueves 25, viernes 26, miércoles 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero no habrá atención por lo que permanecerá cerrado.

El CRH está ubicado en calle Planas 1915, en la Ciudad de Neuquén y la atención habitual es por orden de llegada o por turno al WhatsApp al 2995087107, de lunes a viernes de 8.30 a 14 y sábado de 8:30 a 13.

donacion de sangre campaña

Exitosa jornada en la "Noche de las Vacunas": largas filas y alta concurrencia en los centros de salud

La Noche de las Vacunas, que se realizó este viernes 19 de diciembre, cerró con un balance positivo en Neuquén Capital, donde se registraron largas filas y una amplia participación de vecinos que se acercaron para completar los esquemas y recibir refuerzos del Calendario Nacional de Vacunación.

Desde las primeras horas de la tarde y hasta el cierre, familias, adultos mayores, jóvenes y personas con esquemas incompletos colmaron los puntos habilitados.

Los centros con mayor demanda fueron el Hospital Dr. Horacio Heller, el Hospital Bouquet Roldán, el Hospital Castro Rendón y el Centro de Salud Progreso, donde los equipos sanitarios trabajaron de manera continua para responder al volumen de personas que se acercaron sin turno previo.

noche de las vacunas heller

Desde el Hospital Heller destacaron especialmente la gran convocatoria registrada durante la franja nocturna. Según informaron, se aplicaron más de 150 dosis entre niños, niñas y adultos, lo que permitió inmunizar a más de 68 vecinos y vecinas que se acercaron al ingreso de la guardia del hospital. La inmunización incluyó todas las vacunas del Calendario Nacional.

La jornada provincial desarrolló en un contexto de alerta sanitaria, luego de la confirmación de un caso de tos convulsa (coqueluche) en una niña de 8 años en Plottier, sin registro de vacunación, y la activación del protocolo epidemiológico por un caso sospechoso de sarampión en un niño de 5 años en Senillosa.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud puso en marcha un plan de vacunación acelerado para reforzar la prevención y aumentar las coberturas.