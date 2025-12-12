El sistema de salud de Neuquén, en alerta: preocupa la falta de vacunación en niños y adolescentes

El Ministerio de Salud informó que existe sospecha de un caso de sarampión en un menor de Senillosa y la confirmación de otro caso de coqueluche en una niña de Plottier.

El sistema de salud de Neuquén se encuentra en máxima alerta tras la sospecha de un caso de sarampión/rubéola en un menor de Senillosa y la confirmación de un caso de tos convulsa (coqueluche) en una niña de Plottier. "Esta doble emergencia sanitaria generó una intensificación inmediata en los llamados oficiales a la población para iniciar o completar los esquemas de vacunación ", anunciaron.

El caso de tos convulsa fue confirmado en una niña de 8 años de Plottier , luego de que los análisis de laboratorio detectaran la presencia de Bordetella pertussis. La niña había iniciado síntomas a fines de noviembre, incluyendo tos paroxística y vómitos.

La investigación epidemiológica reveló una situación preocupante: la menor y su hermano de 13 años (quien también presenta síntomas) no tienen registros de vacunas en el sistema oficial, y la madre confirmó que no están vacunados. Este dato subraya la vulnerabilidad de la familia y el riesgo para la comunidad. El equipo de salud inició el control de foco inmediato, brindando tratamiento y rastreando los contactos escolares.

Ante el aumento de casos, el Ministerio de Salud provincial puso en marcha un plan de vacunación acelerado.

Sospecha de sarampión en Senillosa

Paralelamente, se mantiene la alerta por la sospecha de sarampión/rubéola en un niño de 5 años de Senillosa. Aunque el menor cuenta con su esquema de vacunación completo, la investigación de contactos determinó que ambos padres tienen esquemas de vacunación incompletos o pendientes de inicio de la vacuna triple viral.

El rastreo abarca compañeros de jardín y de un centro deportivo, buscando evitar la propagación de una enfermedad altamente contagiosa y eliminada del país.

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades y de manera grave, sobre todo, en niños y niñas menores de 5 años y personas malnutridas. Se transmite mediante gotas que se liberan por la nariz, boca, o garganta de una persona infectada y el virus puede persistir en el aire o sobre superficies hasta por 2 horas.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. También puede presentarse de forma grave, sobre todo en menores de 5 años y personas malnutridas, con complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso pueden causar la muerte.

"Ante la circulación de estas enfermedades, el ministerio de Salud de Neuquén insiste en que la vacunación es la herramienta más segura y eficaz para cortar la cadena de contagios y proteger a los grupos más vulnerables, como los lactantes y las personas con inmunidad disminuida", indicaron.

Sarampión Tras los últimos casos de sarampión detectados en la Argentina, el Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria y recomendó controlarse y vacunarse.

Se reitera el llamado a la población a:

Iniciar o completar el esquema de vacunación contra el sarampión, la rubéola y paperas (depende si es doble o triple viral), de acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación.

(depende si es doble o triple viral), de acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación. El ministerio de Salud de la Nación establece que bebés de 6 a 11 meses que viajen a zonas de circulación de sarampión deben recibir una dosis de triple viral considerada “dosis cero” que no puede ser postergada (esto incluye protección contra sarampión, rubéola y paperas). Esta recomendación se aplica especialmente para personas que viajen a zonas endémicas, es decir donde haya circulación del virus. Una vez que el bebé cumpla 12 meses, debe recibir la dosis correspondiente del calendario nacional.

considerada “dosis cero” que no puede ser postergada (esto incluye protección contra sarampión, rubéola y paperas). Esta recomendación se aplica especialmente para personas que viajen a zonas endémicas, es decir donde haya circulación del virus. Una vez que el bebé cumpla 12 meses, debe recibir la dosis correspondiente del calendario nacional. Tener el esquema completo de vacunación para prevenir tos convulsa con la triple bacteriana y la quíntuple o pentavalente. Durante la gestación (una dosis de triple bacteriana acelular en cada embarazo, a partir de la semana de 20 de gestación), a los 2, 4 y 6 meses (quíntuple o pentavalente, esquema primario), 15/18 meses (primer refuerzo de quíntuple o pentavalente), 4/5 años (triple bacteriana celular), y 10/11 (triple bacteriana acelular). También el personal de salud que atiende niños de hasta 12 meses de vida (triple bacteriana acelular).

Otros casos de coqueluche

El pasado martes, el Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de coqueluche. Se trata de una beba de dos meses que fue internada en el Hospital Dr. Horacio Heller con un cuadro de tos convulsa. La paciente, quien ya presentaba problemas respiratorios, se encuentra actualmente en aislamiento respiratorio con asistencia de oxígeno. Según informaron fuentes del hospital, se encuentra estable, acompañada por su familia y evoluciona favorablemente dentro de un cuadro catalogado como de bajo riesgo.

La niña cuenta con el esquema de vacunación correspondiente a sus dos meses de vida (la 1° dosis de la Quíntuple o Pentavalente). Desde la cartera de salud recordaron que la enfermedad prevenirse con vacunación y que resulta especialmente peligrosa en lactantes.

El reciente contagio se suma a los cuatro confirmados en la provincia entre octubre de 2024 y octubre de 2025, según datos de la Dirección Provincial de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. De los anteriores casos registrados en 2025, tres corresponden a bebés menores de 6 meses, el grupo etario de mayor vulnerabilidad frente a esta enfermedad.

A nivel nacional, el último Boletín Epidemiológico, destacó que en lo que va del año se confirmaron 688 casos de un total de 5.110 sospechosos, con una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento supera las cifras registradas en el mismo período desde 2020 y se sitúa por encima de los registros de 2023.

Además, se informó que en Argentina, en relación con los fallecimientos, entre las semanas 1 y 46 de 2025 se notificaron 7 fallecimientos en casos confirmados.