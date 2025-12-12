Dos adultos mayores estafados con el "cuento del tío": una mujer entregó más de 100 mil dólares

Las víctimas son una mujer y un hombre de 92 años. Ambos entregaron dólares a un desconocido tras recibir llamados de presuntos familiares.

Dos adultos mayores de San Martín de los Andes se convirtieron en víctimas del cruel "cuento del tío" en los últimos días. Una mujer habría entregado unos 125 mil dólares. Ya se inició una investigación por los casos.

Según informó Realidad Sanmartinense, el primero de los hechos tuvo lugar la semana pasada, cuando una mujer recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por un familiar, quien bajo algún engaño, la convenció de entregar sus ahorros, consistentes en unos 125 mil dólares que guardaba en su casa.

El segundo de los hechos se registró el martes de esta semana y la víctima fue un vecino de 92 años , domiciliado en calle Rivadavia al 1200 , quien recibió un llamado de alguien que dijo ser su hijo y también lo convenció de entregar sus ahorros a un hombre de unos 30 años que pasó a buscar el dinero luego del llamado. El damnificado le entregó un fajo de billetes de 100 dólares -cuya cantidad total no ha sido precisada-, tres monedas de oro y al parecer también billetes de una moneda sudafricana.

Lamentablemente, ambos se dieron cuenta de la trampa cuando ya era demasiado tarde, por lo que ahora se trabaja en esclarecer los hechos.

comisaria-n23-san-martin-960x640-1.jpg

El "cuento del tío"

Aunque no se obtuvieron detalles de cómo se engañó a estos adultos mayores, es una modalidad de estafa ya muy vista desde hace años en la provincia. Generalmente, los estafadores solo se aprovechan de mayores de 60 años, a quienes llaman al teléfono fijo y luego los engañan haciéndose pasar por un allegado, guiando la conversación de tal manera que la víctima -sin percatarse- va aportando los detalles necesarios para que el impostor se gane su confianza.

Por otro lado, se genera una puesta en escena para que la víctima tema perder sus ahorros. Con este fin en mente, los estafadores suelen informar al adulto mayor que se avecina un cambio de denominación de billetes que obliga a cambiar los ahorros antes de que estos billetes pierdan su validez. Con una excusa así y entendiendo que el familiar es quien se encargará de gestionar todo y cuidará de sus ahorros, las víctimas no dudan en entregar el dinero.

Ante la consulta de LM Neuquén, la Policía no brindó detalles sobre los sucesos, pero se cree que ya estarían en conocimiento y se habría iniciado una investigación en ambos casos.

abuela estafa telefono estafa virtual jubilada

Será crucial un análisis de las cámaras del sector para intentar obtener una imagen de quienes retiraron el dinero, y un informe de la compañía telefónica para saber desde dónde llamaron a las víctimas. Además, se trabajará para determinar si se trata de los mismos estafadores en ambos casos.

Es importante recordar que siempre se debe desconfiar de llamadas que involucran conversaciones de dinero o pedidos de dinero urgentes; cortar la comunicación y llamar directamente al familiar o supuesta empresa involucrada; evitar entregar dinero u otros objetos de valor a desconocidos; y dar aviso inmediato a la Policía ante cualquier sospecha. El acompañamiento y concientización en el marco familiar en este tipo de situaciones es clave.