Acusaron al hombre que persiguió a otro a los tiros en San Martín de los Andes

El hecho había trascendido como una pelea y ocurrió el jueves por la tarde, a plena luz del día y en una plaza concurrida.

Un hombre que disparó un arma de fuego en el barrio Vega Maipú en la ciudad de San Martín de los Andes , frente a decenas de testigos que incluían niños, fue acusado por la fiscalía y quedó detenido en prisión preventiva. Un reproche desató la desmedida reacción del imputado y el peligroso episodio en la vía pública.

La imputación fue realizada el viernes por la tarde, por el fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucía Lucero, quienes le atribuyeron al acusado, identificado como "G.A.U" , los delitos de abuso de arma y portación de arma de guerra .

Además, en forma paralela, solicitaron que permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de tres meses.

gaston avila fiscal jefe

De acuerdo a la investigación conjunta del MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el jueves 20 de noviembre alrededor de las 19:30, en la intersección de las calles Gregorio Álvarez y Miguel Camino. Allí, "G.A.U" efectuó dos disparos de arma de fuego contra una persona, sin causarle lesiones.

En forma previa, la persona agredida había discutido con "G.A.U": fue porque el imputado andaba en moto por el medio de la plaza, mientras había niños y niñas jugando, lo que la víctima le reprochó. Para evitar que el conflicto escale, este hombre que estaba junto a una amiga se fue del lugar, pero luego "G.A.U" lo buscó y lo encontró.

Imprudencia y violencia

Al hallarlo, el imputado lo apuró: "¿Querés tiro?", le dijo, sacó un arma de su cintura y luego efectuó los disparos con una pistola marca Bersa calibre 380, mientras lo corría por la calle Miguel Camino.

Cabe recordar que parte de esta secuencia de discusión y posteriores disparos quedó registrada en un video casero por una testigo. El material fue dado a conocer por LM Neuquén y generó preocupación en la localidad cordillerana.

Inicialmente, se creía que se había tratado de una pelea entre grupos antagónicos, pero la acusación del Ministerio Público Fiscal dejó en claro que este no sería el caso.

Riña y tiros entre bandas en San Martín de los Andes

Por todo esto, el delito atribuido a "G.A.U" fue abuso de arma en concurso real con el delito de portación de arma de guerra atenuada por la condición de tenedor autorizado, ambos en calidad de autor. Esto último porque a través de la investigación se pudo establecer que el acusado tenía permiso legal para tener un arma.

Asimismo, los representantes de la fiscalía requirieron una medida de coerción para el agresor. Pidieron que "G.A.U" quede detenido con prisión preventiva por un plazo de tres meses, mientras se desarrolla la investigación. Argumentaron que existe riesgo para la integridad de la víctima y testigos, además del riesgo de no sometimiento al proceso penal.

Ambos representantes del MPF remarcaron la gravedad del hecho, que el arma disparada es de guerra, lo cual supone un riesgo mayor; y que fue en la vía pública, en una zona con muchas personas, entre ellas niños y niñas.

Fiscalia san martin

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Laura Barbé, avaló la formulación de cargos, así como el pedido de prisión preventiva, aunque por un lapso menor: un mes.

El plazo de investigación quedó establecido en tres meses.