Carrefour en venta: quiénes son los finalistas para quedarse con el supermercado

La cadena francesa de supermercados tomó la decisión vender varias de sus sucursales. Hasta cuándo se extendió el proceso de presentación de ofertas.

Meses atrás la cadena de supermercados Carrefour lanzó algunas de sus sucursales en Argentina a la venta. La empresa está buscando concentrar sus esfuerzos en mercados de mayor rentabilidad.

Luego de un arduo proceso de idas y vueltas, el futuro de una de las cadenas más grandes del país llega a su etapa final para definir quién se quedará con el control de la operación local.

El grupo francés extendió hasta el 15 de diciembre el plazo para la presentación de ofertas económicas vinculantes. Esta decisión surge luego no haberse presentado ninguna oferta en la primera fase. El plazo para presentar las binding offers vencía ayer a las 17 horas de Nueva York , ante el Deutsche Bank , encargado del proceso de venta.

carreafour

Quiénes son los finalistas en la carrera para obtener Carrefour

El 18 de noviembre, Deutsche Bank, el banco que tiene el mandato de búsqueda de un comprador, informó la extensión del plazo hasta diciembre; y ese mismo día el empresario Francisco de Narváez, dueño de la cadena Changomás, presentó a través de su empresa GDN una propuesta de USD 1.000 millones por la operación local.

Según reveló La Nación, la propuesta de GDN no fue técnicamente una oferta vinculante, sino una oferta final sujeta a ajustes que podrían surgir del balance y la auditoría de Carrefour Argentina.

Ahora la decisión queda en manos de la casa matriz en París, que deberá aceptar el monto planteado o avanzar en negociaciones con los otros dos finalistas: Coto y el fondo Klaff Realty.

(Francisco de Narváez.)

Coto, la cadena fundada por Alfredo Coto, que mantiene una presencia histórica en el mercado minorista argentino. Coto forma parte del proceso desde las primeras etapas y continuó en carrera después de la presentación de las ofertas no vinculantes. En tanto, Klaff Realty es un fondo estadounidense orientado al sector comercial y a operaciones de retail.

Los tres grupos avanzan hacia la etapa vinculante con estrategias diferentes y con análisis propios sobre el potencial de la operación y sobre las condiciones que ofrece el mercado local.

La ventaja que tiene uno de los ofertantes para quedarse con el supermercado

Desde GDN la propuesta es mantener la marca Carrefour mediante un esquema de licencia o franquicia, similar al modelo que la cadena francesa utiliza en otros mercados. Fuentes del proceso aseguran que el acuerdo de venta podría firmarse antes de fin de año, aunque el cierre legal se concretaría recién en 2026.

GDN llega con dos ventajas competitivas: el management actual, liderado por Guillermo Calcagno (ex Coto), y la baja probabilidad de objeciones por parte de Defensa de la Competencia, ya que Changomás tiene escasa presencia en el AMBA y no se superpone significativamente con Carrefour en el interior del país.

de narvaez carreafour

El cierre definitivo de la transacción dependerá de auditorías técnicas y autorizaciones regulatorias que podrían extenderse hasta 2026.

Carrefour es una de las cadenas con mayor presencia geográfica en el país y una de las empresas con mayor número de empleados dentro del sector (27.000 trabajadores). La definición del comprador determinará la reorganización de los puntos de venta, los planes de inversión, la relación con proveedores y el posicionamiento de las marcas que operan dentro de la red.