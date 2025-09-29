La sorpresiva decisión de Carrefour antes de dejar el país

La cadena francesa de supermercados tomó la decisión vender varias de sus sucursales, pero antes tomó otra determinación en sus negocios.

La cadena de supermercados Carrefour ingresó al negocio de las billeteras digitales con el lanzamiento de "Mi Carrefour", una cuenta digital remunerada que busca competir directamente con gigantes del sector como Mercado Pago y MODO.

Con esta iniciativa, la cadena de supermercados busca captar una porción significativa del mercado fintech argentino, ofreciendo a sus usuarios una combinación de rendimiento financiero y simplicidad operativa.

El producto fue presentado por el Banco de Servicios Financieros de Carrefour y ofrece una t asa de rendimiento diaria para los saldos que ronda el 43% anual , una de las más competitivas del mercado local. Esta tasa busca atraer no solo a los clientes habituales del supermercado, sino a nuevos usuarios en un segmento que está en expansión acelerada.

Los fondos depositados en la cuenta generan un rendimiento diario, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan preservar y hacer crecer su dinero frente a la inflación. La posibilidad de usar la cuenta para gastos cotidianos, pagos en comercios físicos y digitales, y recibir beneficios agregados, redondea un paquete integral pensado para usuarios con distintos hábitos y necesidades financieras.

Robo-Carrefour.jpg

Además, la cuenta digital permite hacer transferencias inmediatas y usar pago QR en todos los comercios, sin estar limitada a los locales de Carrefour. También ofrece una tarjeta prepaga Mastercard, en formatos virtual y físico, que amplía las facilidades para el consumidor, incluyendo descuentos y reintegros en servicios clave como el subte. La idea es captar usuarios que priorizan no solo la rentabilidad, sino también la practicidad y ahorro en las gestiones diarias.

El mercado argentino de pagos digitales está muy activo y competitivo, con aplicaciones que ya consiguieron una gran aceptación del público. Se estima que más del 70% de los argentinos utiliza algún tipo de billetera virtual, y el tradicional líder de este segmento, Mercado Pago, enfrenta una competencia creciente de actores como MODO, Ualá y ahora Carrefour.

Mercado Libre. Modo.jpg

La venta de Carrefour en Argentina

El momento elegido para esta movida coincide con el avance de Carrefour en negociaciones para concretar la venta de su negocio en Argentina. La empresa está buscando concentrar sus esfuerzos en mercados de mayor rentabilidad, pero no quiere perder la oportunidad de posicionarse como un jugador relevante en el sector financiero digital local antes de terminar el proceso de venta.

Recientemente, se conocieron cuatro ofertas no vinculantes para la adquisición de Carrefour Argentina de actores importantes como Coto, Grupo De Narváez, Cencosud y el fondo Klaff.

carrefour.jpg

Por otra parte, el contexto regulatorio también es un factor a considerar. En las últimas semanas, se anunciaron medidas en el país para igualar requisitos y regulación entre bancos y billeteras digitales, buscando incentivar la competencia y facilitar el acceso a servicios financieros para más gente.