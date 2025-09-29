Triple femicidio de las chicas de La Matanza: habló la mujer acusada de ser el apoyo en el secuestro

Florencia, la sobrina de uno de los detenidos por el triple femicidio en La Matanza dio su versión de los hechos.

En medio de la investigación por el triple femicidio de las chicas de La Matanza , Florencia, la mujer apuntada por viajar en el auto de apoyo durante el secuestro de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

En una entrevista, la mujer negó haber estado en la vivienda señalada por la Justicia y remarcó que no tiene ningún vínculo con las víctimas . Además, defendió a su tío, quien también quedó involucrado en la causa: “Es remisero y una buena persona”, afirmó.

Luego se presentó en la justicia y quedó detenida. El abogado dijo que "ella fue amenazada al igual que su familia, es inocente".

El testimonio de la sobrina de uno de los detenidos

“El auto es de mi tío Victor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos", explicó la sobrina de Sotacuro en declaraciones a TN.

Triple Femicidio La Matanza

La mujer contó que, junto al sospechoso y al amigo que ambos tenían en común, fueron a un kiosco ubicado a cinco cuadras de la casa, donde fueron asesinadas las tres víctimas. “Teníamos que hacer tiempo”, dijo.

Fue entonces que Sotacuro le advirtió que el pasajero que debía levantar iba a tardar tres horas en llegar. “Ahí le pedí que nos llevé. Nos dejó a las 12.48 con mi acompañante en Bajo Flores y se fue”, detalló.

Florencia remarcó que nunca estuvo en la casa donde se cometió el triple crimen, dijo que “no conocía a las víctimas” y aseguró que tiene elementos para demostrarlo ante la Justicia.

“Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver”, señaló la sobrina del quinto detenido en la causa.

camioneta blanca desaparecidas la matanza

En esa misma línea, aseguró: “Hay cámaras en todos lados, a la hora que estoy volviendo del peaje también. Voy a dar mi celular para que vean la ruta que hice”.

Con respecto a las acusaciones que pesan sobre Sotacuro, respondió: “Víctor es mi tío, está detenido porque dicen muchas cosas de él y de mi tía. Él se asustó y se fue. No conocemos a nadie vinculado con el narcotráfico".

En ese mismo sentido, agregó: “Él es remisero, es muy buena persona para mí. A mi tía ya la amenazaron, y yo ahora me estoy exponiendo mucho, pero porque quiero que dejen de decir pavadas".

Qué dijo el abogado del quinto detenido por el triple crimen

Guillermo Endi es el abogado de Lázaro Victor Sotacuro,el quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela. El hombre que está acusado de manejar el auto blanco que habría servido de apoyo para los asesinos, según creen los investigadores.

Sotacuro fue detenido el viernes por la noche en un hostal de Bolivia, luego de haber pasado de manera ilegal la frontera con Jujuy.

CHICAS ASESINADAS EN LA MATANZA Convocan a movilizar en todo el país por el triple femicidio de La Matanza.

Desde entonces, estuvo alojado en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Gorriti, en la capital jujeña, hasta que el domingo fue trasladado a Buenos Aires. Este lunes será indagado por el fiscal de la causa.

“Recién ahora me están conectando a la causa”, advirtió Endi, quien confirmó que será el defensor del ciudadano peruano de 41 años.

El abogado dijo que “hasta la 1.30 de la mañana son todos inocentes" y adelantó que la clave estará en saber “qué hizo Sotacuro desde la 1.30 hasta las 5.30″, que es cuando regresó hasta Bajo Flores.

Por este motivo, explicó que se acercarán hasta el kiosco “para ver a qué hora lo vieron y repasar todo el recorrido”. “Vamos a investigar nosotros”, cerró.