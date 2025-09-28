La mamá de una de las chicas asesinadas en Florencio Varela sobre Pequeño J: "Nos vendieron un verdulero"

Sabrina, madre de una de las víctimas, cuestionó el rumbo de la causa, apuntó contra la Justicia y relató un violento episodio durante una movilización.

La madre de Morena Verri, una de las jóvenes asesinadas en el triple femicidio que conmocionó al país, volvió a hablar públicamente y dejó fuertes críticas sobre la investigación. La mujer expresó que la causa presenta irregularidades y advirtió que existen maniobras para desviar la atención.

El caso se centra en el crimen de Morena, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez y, hasta el momento, el principal acusado es Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”. Sin embargo, Sabrina aseguró que no confía en que sea el autor material.

“No, no parece. Nos vendieron un verdulero, pero no … En serio, gente. ¿Le ves la cara a ese muchacho? No es capaz ni de negociarme un cajón de naranja. Tenés que ser un enfermo para hacer lo que hiciste con mis hijas”, dijo en Radio Rivadavia.

pequeño j triple femicidio florencio varela

Además, planteó que el caso podría estar siendo invisibilizado de manera deliberada. “Fíjense en las redes, empezaron a desaparecer chicas. ¿Para qué? Para que la de ellas tres dejen de hacer ruido. Así seamos diez gatos locos, voy a seguir haciéndoles ruido”, afirmó, marcando su desconfianza sobre el modo en que se manejan los tiempos judiciales.

Choque con la Policía en una marcha

Sabrina también relató lo ocurrido en una movilización reciente, donde aseguró haber sido maltratada por efectivos de la Policía de la Ciudad. “Le tuve que gritar en la cara: ‘Soy la mamá de Morena’. Me estaban empujando, me tiraron, tengo el codo todo morado”, señaló. Y no dudó en exigir un cambio de actitud: “En vez de protegernos a nosotros, vas y nos atacás. Es tu deber”.

Este episodio, relatado con enojo y dolor, se sumó a las críticas hacia las autoridades judiciales y policiales. La mujer cuestionó la falta de resultados concretos en las medidas de prueba. “Traeme resultados. ¿El rastrillaje dio positivo o negativo con la ropa que anoche pasó tu personal por casa?”, lanzó, dirigiéndose al fiscal que tiene a cargo la investigación.

Triple crimen de La Matanza mamá de Morena Verdi (1) De izquierda a derecha: Sabrina, la mamá de Morena; Antonio, el abuelo; Federico, primo de las dos víctimas de 20 años; y Paula, la madre de Brenda, a la cabeza de la marcha de este sábado. (Foto: captura de TN.)

En medio de los rumores que circulan alrededor del barrio en el que vivía, Sabrina negó que haya actividad narco en la zona. “No, acá, que yo sepa, cerca de mí no venden droga. Y si vende, ya lo tendrían que investigar la Policía, no es mi tema”, aclaró, intentando despejar versiones que buscan relacionar el hecho con redes de tráfico de drogas.

Un pedido de justicia y un país expectante

La mamá de Morena cerró la entrevista agradeciendo el respaldo social recibido desde que se conoció el crimen. “Está el país con nosotros“, sostuvo la mujer, remarcando que no piensa bajar los brazos y que seguirá reclamando por justicia para su hija y las otras dos jóvenes.

El triple femicidio continúa bajo investigación, mientras crece la presión pública por avances concretos en la causa. La voz de Sabrina, cargada de dolor, pero también de firmeza, volvió a instalar en la agenda la necesidad de respuestas inmediatas de parte de la Justicia.