Contrastes y alertas: cómo estará el clima en Neuquén durante esta semana

Al Alto Valle vuelven las ráfagas de viento con máximas por sobre los 20°C y en la cordillera las mínimas serán bajo cero y se esperan precipitaciones.

Neuquén tendrá un inicio de semana marcado por contrastes : en el norte se esperan jornadas cálidas y secas, en la cordillera prevalecerán las lluvias con nevadas en altura, el centro estará atravesado por fuertes ráfagas de viento y la capital vivirá días templados, con mañanas frescas y tardes agradables.

En la ciudad de Neuquén , el lunes comenzará con 9°C de mínima y 20°C de máxima, con cielo algo nublado y vientos del oeste de 51 a 59 km/h. El martes 30 la temperatura trepará a los 22°C, pero el viento se intensificará hacia la tarde, con ráfagas de hasta 50 km/h.

El miércoles se mantendrá la misma tendencia, con 11°C de mínima y 21°C de máxima, ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h y sin probabilidad de lluvias.

Centro provincial

En la comarca petrolera, el lunes se prevén 10°C y 20°C con vientos moderados del oeste, que el martes aumentarán hasta los 60 km/h. El miércoles la mínima será de 12°C y la máxima de 22°C, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h, lo que complicará la circulación en la Ruta Nacional 22.

En Zapala y alrededores, el lunes registrará 8°C de mínima y 19°C de máxima, con ráfagas de 50 km/h. El martes subirá a 20°C, pero con ráfagas cercanas a los 70 km/h. El miércoles se anticipan 10°C y 21°C, con viento sostenido del oeste y ráfagas intensas que podrían superar los 75 km/h.

Cordillera

El sur presentará días cálidos, pero con viento constante. En Piedra del Águila, el lunes se esperan 6°C y 13°C con ráfagas de 55 km/h. El martes se dará un ascenso marcado, con 9°C de mínima y hasta 14°C de máxima, aunque con ráfagas que superarán los 50 km/h. El miércoles alcanzará los 21°C, acompañado de ráfagas que podrían rozar los 30 km/h, lo que obligará a extremar precauciones en rutas.

La zona andina vivirá jornadas inestables, con lluvias y nevadas en altura. En San Martín de los Andes, el lunes se esperan -1°C y 7°C con viento del suroeste de 40 a 59km/h. El martes y miércoles continuarán las lluvias persistentes, con mínimas entre 5°C y 6°C y máximas de 10°C y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

En Villa La Angostura, el lunes registrará -1°C y 7°C con precipitaciones débiles, mientras que martes y miércoles el cielo estará cubierto, con máximas de apenas 13°C y ráfagas de 45 a 55 km/h.

Norte neuquino

El norte de la provincia mostrará el contraste más fuerte. En Chos Malal, el lunes habrá 2°C de mínima y 20°C de máxima, con vientos suaves del norte de 15 a 25 km/h. El martes se mantendrán condiciones similares, con máximas de 21°C y viento moderado, sin lluvias. El miércoles alcanzará los 21°C, con ráfagas leves de hasta 35 km/h y ambiente seco, consolidando el clima calido en la zona.

El inicio de semana en Neuquén combina calor en el norte, lluvias en la cordillera, viento intenso en el centro y temperaturas templadas en la capital. Tanto el SMN como la AIC advierten que las ráfagas en el centro y sur podrían superar los 70 km/h, lo que representa un riesgo para la circulación en rutas, mientras que en la cordillera habrá que prestar atención a la persistencia de las lluvias y nevadas en altura.

Este escenario refleja la típica variabilidad patagónica: mientras algunos sectores deberán protegerse del sol y las altas temperaturas, otros enfrentarán inestabilidad, precipitaciones y viento.