El viento seguirá en Neuquén este jueves: ¿A cuánto llegarán las ráfagas?

El pronóstico anticipa cambios en la nubosidad y temperaturas moderadas, con viento que seguirá presente en gran parte del territorio neuquino.

Neuquén transitará un tramo final de la semana con condiciones variables , marcadas por la presencia de viento, nubosidad e inestabilidad durante el jueves, y una tendencia a la mejora del tiempo hacia el viernes, según el pronóstico difundido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). El escenario será similar en gran parte de la provincia.

En la ciudad de Neuquén, la AIC pronostica para este jueves una temperatura máxima cercana a los 26 grados y una mínima de 8 grados . El viento soplará del oeste a unos 31 km/h , con ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h durante la mañana y mediodía, mientras que tarde y noche se espera que superen los 59 km/h .

Para el viernes, se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 9 grados , con cielo mayormente cubierto. El viento será del oeste, con velocidades cercanas a los 18 km/h y ráfagas de hasta 42 km/h durante el día y hasta 46 km/h durante la tarde y noche .

En tanto, se espera que las condiciones vayan mejorando, en el Alto Valle, hasta llegar al fin de semana.

Clima Neuquén

Centro de la provincia: Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul

En la región centro de Neuquén, la AIC anticipa para el jueves temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 6 a 8 grados. El viento del oeste será moderado, con velocidades entre 20 y 30 km/h y ráfagas que podrían superar los 40 km/h en algunos sectores.

El viernes se espera que las condiciones se mantengan con una máxima persistente de 24 grados, mínimas alrededor de 8 a 10 grados y viento persistente; las ráfagas podrían alcanzar los 30 km/h.

Cordillera: San Martín de los Andes y Villa La Angostura

En la zona cordillerana, el panorama será más inestable. Para este jueves, se prevén temperaturas máximas de 13 grados y mínimas de -6 grados, con cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias débiles o lloviznas. El viento será del oeste con velocidades de 15 a 25 km/h y ráfagas superiores a 40 km/h en zonas altas.

San Martin de los Andes Turismo Georgina (4).JPG

El viernes, las temperaturas se mantendrán similares, con máximas cercanas a los 20 grados y mínimas de 0 grados, con nubosidad variable y posibles precipitaciones aisladas en áreas de montaña.

Norte neuquino: Chos Malal, Andacollo y Buta Ranquil

En el norte provincial, la AIC prevé para el jueves una jornada inestable, con temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 5 a 7 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h en sectores expuestos.

Para el viernes, se esperan condiciones similares en máximas y mínimas, así como también en inestabilidad, mientras que el viento irá disminuyendo.

Chos malal clima

Recomendaciones a la población

El informe de la AIC indica que el viento seguirá siendo uno de los factores predominantes en la provincia durante los próximos días, especialmente en el Alto Valle, la meseta central y el norte neuquino. En la cordillera, en tanto, se mantendrá la influencia de aire húmedo del Pacífico, con nubosidad y probabilidad de precipitaciones débiles.

La variabilidad térmica será una de las características principales del período, con mañanas frescas y tardes cálidas en los valles, mientras que en la montaña se mantendrán temperaturas más bajas.

Desde los organismos de Protección Civil recomiendan asegurar objetos que puedan volarse, circular con precaución en rutas expuestas al viento y consultar el estado de los pasos fronterizos en la cordillera ante la posibilidad de lluvias y reducción de visibilidad.