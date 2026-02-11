Alerta meteorológica por viento, lluvias y tormentas: las regiones afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas meteorológicas en distintas regiones de la Argentina por tormentas, lluvias y vientos , con advertencias que implican posibles riesgos para la población, los bienes y las actividades cotidianas.

Según el organismo oficial, este miércoles rigen alertas de nivel amarillo en varias provincias del país , con advertencias por tormentas, lluvias y viento. El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y la interrupción momentánea de actividades habituales, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Las condiciones de inestabilidad están asociadas al ingreso de aire húmedo y cálido en el norte y centro del país, mientras que en la Patagonia predominan los vientos fuertes.

La alerta amarilla por tormentas y lluvias emitida por el SMN alcanza sectores del sudeste de la provincia de Jujuy, el centro de Salta, Tucumán, el sur de Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, sur de Neuquén y oeste de Río Negro. En estas regiones se prevén tormentas de variada intensidad, con probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

SMN alerta por lluvias

El SMN advirtió que los eventos podrían registrarse de manera aislada, pero con acumulados puntualmente significativos, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas, crecida de arroyos y complicaciones en áreas rurales. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local

Viento en distintas regiones

El organismo también emitió alertas por viento en diversas zonas del país, con ráfagas que podrían alcanzar valores elevados, especialmente en regiones expuestas y de meseta. Estas condiciones podrían provocar reducción de visibilidad, caída de ramas y complicaciones en rutas y zonas abiertas.

Las regiones afectadas son el sur de Catamarca, noroeste de Córdoba, norte y oeste de San Luis, este de San Juan, sur y este de Mendoza, Río Negro, Chubut y sur de La Pampa. Se trata de una alerta amarilla, por lo que este tipo de fenómenos meteorológicos tiene capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Estas provincias estarán afectadas por vientos fuertes, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

SMN alerta por viento

Recomendaciones ante estas condiciones

Ante este escenario, el organismo recomendó asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre durante los períodos más intensos y mantenerse informado a través de los canales oficiales. En las zonas bajo alerta por lluvias, se aconsejó no circular por calles inundadas, no arrojar residuos que obstruyan desagües y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.