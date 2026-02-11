ARBA confirmó el calendario 2026 de los impuestos Inmobiliario y Patentes

ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) detalló el calendario 2026 de los impuestos Inmobiliario y Patentes .

En su sitio oficial, ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) detalla que el impuesto Inmobiliario es el tributo que grava a todas las propiedades inmobiliarias radicadas en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, el impuesto automotor , más conocido como patente , es uno de los tributos más importantes que los propietarios de vehículos deben abonar anualmente en la Argentina. Recientemente, ARBA detalló el calendario 2026 de los impuestos Inmobiliario y Patentes .

Cabe consignar que, según ARBA , existen dos tipos de impuesto Inmobiliario : el inmobiliario Básico, que recae sobre cada inmueble de forma individual y el inmobiliario Complementario , que corresponde a los titulares de dos o más inmuebles pertenecientes a la misma planta (urbana baldía, urbana edificada o rural).

ARBA dio a conocer el calendario completo de 2026 para el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor ( Patente ):

Impuesto Inmobiliario:

Inmobiliario Edificado

Cuota 1 y anual: 12 de febrero.

Cuota 2: 14 de abril.

Cuota 3: 10 de junio.

Cuota 4: 5 de agosto.

Cuota 5: 13 de octubre.

Inmobiliario Rural

Cuota 1 y anual: 17 de marzo.

Cuota 2: 10 de junio.

Cuota 3: 9 de septiembre.

Cuota 4: 5 de noviembre.

Inmobiliario Baldío

Cuota 1 y anual: 13 de febrero.

Cuota 2: 14 de abril.

Cuota 3: 5 de agosto.

Inmobiliario Complementario

Cuota 1 y anual: 17 de junio.

Cuota 2: 9 de septiembre.

Cuota 3: 12 de noviembre.

Impuesto Automotor (Patente):

Cuota 1 y pago anual: 10 de marzo.

Cuota 2: 9 de abril.

Cuota 3: 7 de mayo.

Cuota 4: 9 de junio.

Cuota 5: 8 de julio.

Cuota 6: 11 de agosto.

Cuota 7: 10 de septiembre.

Cuota 8: 9 de octubre.

Cuota 9: 10 de noviembre.

Cuota 10: 10 de diciembre.

A continuación, ofrecemos una guía paso a paso para poder descargar tanto la boleta del impuesto Inmobiliario así como la del impuesto Automotor en el sitio oficial de ARBA:

Acceder al sitio oficial de ARBA desde el navegador del celular o bien abrir la app del organismo.

desde el navegador del celular o bien abrir la app del organismo. Hacer clic en la solapa "Trámites".

Seleccionar "Impuesto inmobiliario" o "Impuesto automotor" .

o . Elegir o buscar el trámite. Seleccionar "Consulta Emisión de Boleta".

Cargar el número de Partida para identificar el inmueble o el dominio en el caso de querer pagar la patente.

Descargar la boleta digital, donde figuran el monto a pagar y los vencimientos vigentes.

Una vez obtenida la boleta se podrá optar por los distintos medios de pago.

