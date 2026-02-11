ARBA confirmó el calendario 2026 de los impuestos Inmobiliario y Patentes

ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) detalló el calendario 2026 de los impuestos Inmobiliario y Patentes.
En su sitio oficial, ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) detalla que el impuesto Inmobiliario es el tributo que grava a todas las propiedades inmobiliarias radicadas en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, el impuesto automotor, más conocido como patente, es uno de los tributos más importantes que los propietarios de vehículos deben abonar anualmente en la Argentina. Recientemente, ARBA detalló el calendario 2026 de los impuestos Inmobiliario y Patentes.
Cabe consignar que, según ARBA, existen dos tipos de impuesto Inmobiliario: el inmobiliario Básico, que recae sobre cada inmueble de forma individual y el inmobiliario Complementario, que corresponde a los titulares de dos o más inmuebles pertenecientes a la misma planta (urbana baldía, urbana edificada o rural).
ARBA calendario 2026
ARBA dio a conocer el calendario completo de 2026 para el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor (Patente):
Impuesto Inmobiliario:
Inmobiliario Edificado
- Cuota 1 y anual: 12 de febrero.
- Cuota 2: 14 de abril.
- Cuota 3: 10 de junio.
- Cuota 4: 5 de agosto.
- Cuota 5: 13 de octubre.
Inmobiliario Rural
- Cuota 1 y anual: 17 de marzo.
- Cuota 2: 10 de junio.
- Cuota 3: 9 de septiembre.
- Cuota 4: 5 de noviembre.
Inmobiliario Baldío
- Cuota 1 y anual: 13 de febrero.
- Cuota 2: 14 de abril.
- Cuota 3: 5 de agosto.
Inmobiliario Complementario
- Cuota 1 y anual: 17 de junio.
- Cuota 2: 9 de septiembre.
- Cuota 3: 12 de noviembre.
Impuesto Automotor (Patente):
- Cuota 1 y pago anual: 10 de marzo.
- Cuota 2: 9 de abril.
- Cuota 3: 7 de mayo.
- Cuota 4: 9 de junio.
- Cuota 5: 8 de julio.
- Cuota 6: 11 de agosto.
- Cuota 7: 10 de septiembre.
- Cuota 8: 9 de octubre.
- Cuota 9: 10 de noviembre.
- Cuota 10: 10 de diciembre.
A continuación, ofrecemos una guía paso a paso para poder descargar tanto la boleta del impuesto Inmobiliario así como la del impuesto Automotor en el sitio oficial de ARBA:
- Acceder al sitio oficial de ARBA desde el navegador del celular o bien abrir la app del organismo.
- Hacer clic en la solapa "Trámites".
- Seleccionar "Impuesto inmobiliario" o "Impuesto automotor".
- Elegir o buscar el trámite. Seleccionar "Consulta Emisión de Boleta".
- Cargar el número de Partida para identificar el inmueble o el dominio en el caso de querer pagar la patente.
- Descargar la boleta digital, donde figuran el monto a pagar y los vencimientos vigentes.
- Una vez obtenida la boleta se podrá optar por los distintos medios de pago.
Asimismo, ARBA ofrece realizar el pago anual del impuesto Inmobiliario con importantes bonificaciones. Para acceder a ellos, los contribuyentes deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web de ARBA.
- Hacer clic en el apartado "Pagar".
- Seleccionar el impuesto a abonar.
- Completar la partida, es decir, el número de identificación único de un inmueble o la patente del vehículo.
- Elegir el método de pago más conveniente.
