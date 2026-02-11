Brutal ataque a una beba de cuatro meses: le pegaron un ladrillazo en la cara

Una joven de 23 años fue detenido por el violento hecho, y la pequeña se encuentra internada. Qué sucedió.

Una beba de cuatro meses tuvo que recibir asistencia médica urgente tras resultar herida en medio de una pelea entre adultos. El hecho ocurrió durante una celebración local en el Parque Güemes y dejó como saldo a una joven detenida e imputada por lesiones graves .

Todo ocurrió en el marco de una fiesta que convocó a vecinos y familias de la zona. Lo que comenzó como un cruce verbal escaló en cuestión de minutos hasta convertirse en una agresión física que puso en riesgo la vida de una menor. La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que ordenó la inmediata detención de la presunta agresora.

De acuerdo con fuentes policiales, el conflicto se originó en la localidad de Río Hondo, en Santiago del Estero por diferencias entre adultos presentes en el lugar. Testigos señalaron que el intercambio subió de tono y derivó en empujones y golpes. En medio de esa tensión, una de las mujeres involucradas tomó un ladrillo y lo arrojó con fuerza.

santiago del estero

El objeto no impactó en la persona hacia la que iba dirigido, sino que terminó golpeando de lleno a la beba de cuatro meses, que se encontraba en brazos de su hermano. El impacto generó escenas de desesperación entre los presentes. La pequeña quedó en medio de un enfrentamiento ajeno y sufrió las consecuencias más graves del episodio.

Familiares reaccionaron de inmediato y trasladaron a la niña al Hospital del Niño Jesús. Allí, el equipo médico evaluó las lesiones y trabajó para estabilizarla. La pequeña quedó internada bajo observación. Se espera un nuevo parte oficial que determine si el golpe dejó secuelas permanentes.

A quién detuvieron por el ataque a la beba

Tras la denuncia y la intervención policial, la Fiscalía dispuso la detención de una joven de 23 años, quien indicaron se desempeña como docente. La acusación formal es por lesiones graves, figura prevista en el Código Penal cuando una agresión provoca daños de entidad considerable.

El fiscal Rafael Zanni indicó que la investigación continuará durante el plazo inicial de 15 días de detención preventiva, autorizado por el Juzgado de Control y Garantías a cargo del doctor Diego Vittar. En ese período se realizarán peritajes en el lugar del hecho y se reconstruirá la trayectoria del ladrillo para establecer responsabilidades con precisión.

También declararon familiares y testigos presenciales. La Justicia busca determinar si existió intención directa o si el resultado fue consecuencia de una acción imprudente en un contexto de violencia descontrolada.

hospital La beba fue trasladada de urgencia a un hospital pediátrico tras recibir el impacto en medio de la pelea.

Luego de su detención, la joven fue trasladada primero al Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo para una revisión médica. Posteriormente fue derivada a la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6 y, más tarde, alojada en la Alcaidía Zona Sur, donde permanece a disposición de la Justicia.

La violencia y sus consecuencias

El episodio abrió un debate en la comunidad sobre la violencia en espacios públicos y la responsabilidad de los adultos cuando hay menores presentes. Fuentes cercanas a la investigación calificaron el hecho como un acto de irracionalidad extrema, dado que la víctima fue una beba que no tenía vínculo alguno con el conflicto.

En contextos de celebraciones masivas, la presencia de niños exige mayores cuidados. En este caso, una pelea entre vecinos derivó en una agresión que pudo tener consecuencias irreversibles. La intervención médica oportuna evitó un desenlace aún más grave, aunque el cuadro de la menor sigue bajo evaluación.