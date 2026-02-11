Cayó una banda por robos en Neuquén: encontraron autos, armas de fuego y cocaína

Recuperaron un Clio con la patente modificada y documentación apócrifa. Demoraron a un grupo de jóvenes que quedaron a disposición de la Justicia.

Un operativo policial permitió desarticular una banda dedicada a cometer robos en la ciudad: recuperaron autos robados, secuestraron armas de fuego y drogas. A su vez, lograron demorar a varias personas mayores de edad. El procedimiento fue encabezado por personal de la División Robos y Hurtos en el marco de una investigación iniciada tras un violento robo.

El hecho que dio origen a la pesquisa se registró el sábado por la noche, cuando un matrimonio se ausentó de su vivienda alrededor de las 21. Al regresar en la madrugada, se encontró con un escenario alarmante: el portón había sido forzado y su auto, un Renault Clio, ya no estaba. Al ingresar a la casa, confirmaron que el interior había sido completamente revuelto.

Los delincuentes no solo se llevaron el Clio, sino también diversos elementos de valor. Entre los faltantes denunciados figuraban una cámara fotográfica, una notebook, teléfonos celulares, documentación personal, llaves de otros vehículos y una grabadora profesional, lo que evidenciaba un robo planificado y ejecutado con rapidez.

Cómo atraparon a los ladrones

Tras la denuncia, los investigadores pusieron en marcha una serie de tareas para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables. El trabajo incluyó entrevistas a las víctimas, ciberpatrullaje en redes sociales, análisis de cámaras de seguridad de la zona y el estudio de posibles coincidencias con otros hechos bajo un modus operandi similar.

Las pistas condujeron a domicilios del barrio Hipódromo que podrían estar vinculados con la maniobra delictiva. Con esa información, se solicitaron tres órdenes de allanamiento mientras se realizaban tareas de vigilancia para reunir mayores elementos probatorios.

En ese contexto, los efectivos detectaron a dos jóvenes que, al advertir la presencia policial, intentaron escapar. Sin embargo, fueron rápidamente alcanzados e identificados. Se trataba de un joven de 22 años y otro de 19, quienes durante la huida arrojaron un arma de fuego tipo revólver y marihuana en envoltorios.

robos armas de fuego autos robados

Además del arma y la droga, se secuestró un teléfono celular que será peritado como parte de la causa. Según informaron fuentes policiales, ambos demorados cuentan con frondosos antecedentes delictivos, un dato que refuerza la hipótesis de una estructura organizada detrás de los robos investigados.

Con las órdenes judiciales ya autorizadas, se avanzó con los allanamientos, que arrojaron resultados positivos. En uno de los domicilios se logró recuperar el Renault Clio robado. Cabe destacar que el auto presentaba sustitución de dominio, una maniobra que suele utilizarse para dificultar su identificación y posterior rastreo. En ese procedimiento también fue demorado un joven de 22 años.

El segundo hogar inspeccionado reveló un panorama aún más comprometedor: los agentes secuestraron autos con pedido de secuestro vigente, documentación apócrifa, armas, joyas y herramientas que presuntamente eran utilizadas para cometer robos. A esto se sumó el hallazgo de una cantidad significativa de clorhidrato de cocaína, superior a los 66 gramos.

robos armas de fuego autos robados (2)

Cómo sigue la investigación

Durante los procedimientos también se concretaron nuevas demoras de personas mayores de edad, quienes quedaron vinculadas a la investigación. Tanto los elementos incautados como los sospechosos fueron puestos a disposición de la Justicia.

Las tareas del Ministerio Público Fiscal, desde la Unidad de Robos y Hurtos serán determinar las responsabilidades y el alcance de la organización delictiva para proceder a las imputaciones.

Desde la fuerza destacaron que el operativo permitió avanzar de manera contundente sobre un grupo presuntamente dedicado a este tipo de delitos, al tiempo que valoraron el trabajo investigativo que hizo posible recuperar bienes robados y retirar de circulación armas y estupefacientes.