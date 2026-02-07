Robo millonario a un comerciante: se llevaron 60 mil dólares y casi medio millón de pesos

El hombre es oriundo de Villa Traful y había viajado con el dinero para concretar una operación.

Un importante robo genera indignación en Villa La Angostura , luego de que le abrieran la camioneta a un comerciante y robaran una mochila con 60 mil dólares y 450 mil pesos . Aún no hay pistas de los delincuentes responsables.

Según relató el damnificado a La Angostura Digital, el dinero robado estaba guardado dentro de una mochila que dejó en el interior del vehículo tras estacionar sobre la calle Cerro Bayo, a unos 30 metros de la Avenida Arrayanes, donde se concentra la mayor circulación en esa localidad.

“Tenía 60 mil dólares en dos paquetes de 30 mil cada uno, que eran míos y de mi hermano. Había venido desde Villa Traful para concretar una operación inmobiliaria que finalmente no se concretó”, explicó. El comerciante indicó que estacionó la camioneta frente a la oficina de una inmobiliaria y permaneció allí poco tiempo , ya que el vendedor con el que debía reunirse nunca llegó.

El damnificado, que se desempeña como prestador turístico en Villa Traful y además se dedica a la comercialización de vinos, detalló que luego de esa reunión fallida, se dirigió a un supermercado para realizar unas compras. “Después de cobrar una venta de vinos me fui a La Anónima para comprar algunas cosas que me habían encargado. Recién ahí me di cuenta de que habían ingresado a la camioneta, revisaron toda la mochila y se llevaron el dinero”, relató.

Curiosamente, su camioneta no presentaba daños visibles y permanecía cerrada. Es por esto que se presume que los delincuentes utilizaron un inhibidor para anular su cierre centralizado y alarma y, tras verlo alejarse, entraron en acción.

“Estoy seguro de que la camioneta estaba cerrada. Por eso pienso que usaron inhibidores”, afirmó. Tras advertir el robo, intentó localizar cámaras de seguridad en las inmediaciones con la esperanza de obtener algún dato que pudiera ayudar a la investigación, pero no tuvo resultados positivos.

Posteriormente, se dirigió a la Comisaría 28 para radicar la denuncia. Sin embargo, manifestó su malestar por la respuesta inicial recibida. “Una policía me dijo que ‘mucho más de lo que usted hizo no vamos a poder hacer’. La verdad es que me sentí desprotegido, sorprendido y muy confundido por este golpe, ocurrido en pleno centro y a plena luz del día”, expresó.

Más tarde, la denuncia fue finalmente tomada y la causa ya habría sido remitida a Fiscalía, aunque aseguró que no le han informado de avances concretos en la investigación. “Pasó una semana y no hay ningún indicio sobre los delincuentes”, lamentó.

El comerciante manifestó una profunda sensación de impotencia ante la falta de respuesta tras semejante robo. “Esto me genera mucha bronca. Hay tantas cámaras de seguridad en la zona y no se puede tener ni siquiera un sospechoso, cuando me abrieron la camioneta a las seis y media de la tarde, con el centro lleno de gente y habiéndola dejado estacionada solo un rato”, señaló. Incluso comentó que evalúa la posibilidad de ofrecer una recompensa ante la falta de avances, a cambio de información certera.

"Para mí es un golpe económico muy duro, que todavía no logro comprender. Espero que me den respuestas pronto, porque hasta ahora nadie me dice nada y no veo ningún avance en la causa”, expresó.