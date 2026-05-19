Registraron un robo en plena transmisión en vivo: la insólita reacción de la periodista

Un momento de tensión se vivió en la parada de colectivos. La cobertura de TN sobre el aumento del pasaje dio un giro de último momento.

La cronista rápidamente buscó a un agente policial para contar sobre el robo en vivo.

Un insólito momento fue registrado en vivo por las cámaras de TN. Una periodista buscaba la opinión de los pasajeros sobre el aumento del boleto de colectivo, cuando todo fue interrumpido por un robo .

La cronista, Julieta Vismara, presenció un robo de celular en vivo y no dudó en meterse. Incluso, buscó a un policía y persiguió a la supuesta ladrona hasta adentro de la estación de trenes en la estación de Constitución en Buenos Aires.

Durante la interacción con los usuarios, las cámaras captaron la disputa entre dos personas en la fila del colectivo que forcejeaban. "¿Está todo bien?", consultó la periodista. "No, me robó el teléfono" , dijo una joven que forcejeaba con otra mujer que estaba frente a ella.

Acto seguido, la presunta ladrona que portaba un carry on, escapó del lugar y gritó: "Yo no robé nada". Inmediatamente, la cronista buscó apoyo policial y localizó a un agente fuera de servicio, a quien le transmitió las características de la presunta implicada.

Intento de robo durante un móvil de TN

La chica que fue víctima del robo recuperó su celular

El recorrido que realizó el policía no logró verse por cámaras, pero un testigo luego informó en cámara que la víctima del robo había recuperado su teléfono antes de retirarse del lugar en un colectivo de la línea 168.

El hombre relató que observó todo el intercambio, dijo que la devolución del objeto fue resultado directo del reclamo y la intervención de la joven.

Minutos después, un patrullero policial arribó a la estación de Constitución, ya sin presencia de los protagonistas del incidente. Luego, la transmisión continuó con normalidad, retomando la consulta original sobre el encarecimiento del transporte para los usuarios.

robo en vivo tn (1)

Perseguido por los perros y hasta un robo en vivo: el viral de Roberto Funes Ugarte

El periodista Robertito Funes Ugarte vivió un episodio insólito durante una entrevista a un ciudadano durante la visita a una feria que se realizó en la Capital Federal. Una tendencia que inició en un canal de streaming tras viralizarse en las redes sociales volvió a tomar protagonismo ahora en la TV.

Alguna vez tuvo que escapar sentado en el baúl de un auto para evitar ser mordido por una manada de perros mientras recorría un refugio de animales. Todo quedó registrado por las cámaras del canal Telefe y rápidamente quedó expuesto en las redes sociales.

En las últimas horas sufrió un robo inesperado que lo dejó casi sin palabras mientras caminaba por la Feria Francesa 2026 en Plaza Francia, Recoleta. Durante la caminata, apareció una joven que mandó un mensaje contundente: “Un saludo a toda la gilada”. Sin embargo lo llamativo llegó minutos más tardes: se acercó a él y con su boca le arrancó el capuchón del micrófono donde se ve el logo del canal televisivo.

"Mirá que me han corrido perros, me caí en una inundación, pero que me roben el capuchón del micrófono... no lo puedo creer", dijo totalmente sorprendido por lo ocurrido.