Espectáculos La Mañana Robo De ser corrido por perros hasta un robo en vivo: el viral de Roberto Funes Ugarte

El periodista Robertito Funes Ugarte vivió un episodio insólito durante una entrevista a un ciudadano durante la visita a una feria que se realizó en la Capital Federal. Una tendencia que inició en un canal de streaming tras viralizarse en las redes sociales volvió a tomar protagonismo ahora en la TV.

Los hechos insólitos van con Robertito. Alguna vez tuvo que escapar sentado en el baúl de un auto para evitar ser mordido por una manada de perros mientras recorría un refugio de animales. Todo quedó registrado por las cámaras del canal Telefe y rápidamente quedó expuesto en las redes sociales.

En las últimas horas sufrió un robo inesperado que lo dejó casi sin palabras mientras caminaba por la Feria Francesa 2026 en Plaza Francia, Recoleta. Durante la caminata, apareció una joven que mandó un mensaje contundente: “Un saludo a toda la gilada”. Sin embargo lo llamativo llegó minutos más tardes: se acercó a él y con su boca le arrancó el capuchón del micrófono donde se ve el logo del canal televisivo.