En un spot cargado de humor, Mariano Martínez intenta recorrer toda la provincia en solo tres días y descubre que la oferta es infinita.

Volvieron los Martínez: el "primo" famoso que recorre la provincia de Neuquén en un raid frenético y viral

Neuquén es de las provincias más elegidas por sus bellezas naturales y su gente, ahora tendrá un plus con una nueva entrega de la campaña “Todo esto es Neuquén” . Se trata de una saga que incluye un poco de humor y la competencia de los argentinos, los paisajes imponentes y ahora suma a un Mariano Martínez -de enorme vigencia-como protagonista.

La nueva pieza publicitaria retoma la historia de los famosos “Martínez”, aquellos vecinos que despertaron la curiosidad de todos mostrando fotos de lagos, aventura, gastronomía y paisajes increíbles. Refuerza el mensaje de la provincia “es mucho más que nieve y montaña” y realmente lo es.

La campaña ya había logrado fuerte impacto nacional desde su lanzamiento, con videos que superaron el millón de reproducciones y una amplia circulación en redes sociales, televisión y medios digitales.

Montañas nevadas, termas, rutas del vino, dinosaurios, lagos, pesca, gastronomía y aventura extrema forman parte de una propuesta que el gobierno provincial viene empujando con fuerte inversión en promoción, infraestructura y conectividad turística.

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Cómo es el spot de "Todo esto es Neuquén"

El spot arranca en un muelle de Villa La Angostura. Allí, Martínez le anuncia al guía Rodri -cara visible de la saga- que piensa recorrer toda la provincia en apenas tres días, tal como supuestamente hicieron sus parientes: los recordados vecinos de la campaña anterior, de la que él es "el primo". La respuesta del guía es de pura incredulidad, pero el actor ya arrancó.

Lo que sigue es un raid frenético y visualmente poderoso. El video muestra al actor esquiando en paisajes cordilleranos, internándose en el mítico bosque de los Arrayanes, enfrentando el desafío físico del trekking de Los Bolillos y atravesando la inmensidad de la estepa con sus formaciones rocosas. Todo a contrarreloj, con Rodri observando la escena con una mezcla de asombro y resignación.

La gastronomía regional y los vinos de la zona también tienen su lugar en el recorrido, subrayando que Neuquén no es solo aventura y paisaje, sino también una experiencia para el paladar. La diversidad del territorio es, justamente, el eje del mensaje: montañas nevadas, lagos turquesa, bosques ancestrales, estepa interminable y cultura vitivinícola, todo bajo el mismo nombre.

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Neuquén como uno de los principales destinos turísticos del país

El desenlace llega frente a la inmensidad del lago Nahuel Huapi. Agotado por el ritmo frenético, Martínez cree haber cruzado el límite hacia otra provincia. La corrección de Rodri es contundente: sigue en Neuquén.

Ese momento condensa el núcleo del mensaje publicitario: la provincia es tan vasta y diversa que un fin de semana no alcanza para descubrirla. La conclusión del protagonista es inevitable, ya que descarta su plan original y decide quedarse todo el año.

Con humor, dinamismo y una producción de alto vuelo, la campaña busca derribar prejuicios sobre el destino y recordarle al viajero que Neuquén no es una sola cosa, sino un universo por explorar.

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En los últimos meses, distintos destinos neuquinos mostraron muy buenos niveles de ocupación y movimiento económico, incluso fuera de las temporadas. Neuquén es un destino para disfrutar todo el año, y a través de las redes el mensaje está llegando.