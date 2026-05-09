En un mismo día desbarataron un segundo kiosco narco en la provincia

Tres personas quedaron bajo investigación por la actividad ilegal. La causa inició por una denuncia en "Neuquén Te Cuida".

La lucha de Policía y Fiscalía para combatir el narcomenudeo en la provincia está en su momento más álgido. En ese marco, se conoció de un segundo operativo también realizado el viernes, lo que permitió desarticular un segundo kiosco narco en un mismo día y en distintas localidades.

Los procedimientos se concretaron el viernes, mismo día en que Antinarcóticos desbarataba otra red narco en la capital provincial. En el caso de la comarca petrolera, se realizaron otros tres allanamientos en viviendas ubicadas en los barrios Otaño de Plaza Huincul y Nehuen Che de Cutral Co.

Según informó la Policía, las diligencias se concretaron tras una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas recepcionadas mediante la aplicación “ Neuquén Te Cuida ”, donde vecinos alertaban sobre presuntas maniobras de venta de droga al menudeo.

A partir de diversas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la vinculación de otras dos viviendas con la actividad ilícita, avanzando finalmente con las órdenes judiciales correspondientes para requisar los lugares.

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Como resultado de los procedimientos que se concretaron el viernes, se secuestraron envoltorios con dosis ya lista para la venta al menudeo de marihuana y cocaína, sustancia de estiramiento, dinero en efectivo y cartuchos de escopeta. Además, quedaron imputados dos hombres de 23 y 35 años y una mujer de 43 años, todos vinculados a la causa y con roles que se investigan en la organización narco.

En paralelo, las Divisiones Antinarcóticos Zona Sur y Añelo desarrollaron operativos preventivos junto a las direcciones de Seguridad de cada región. En San Martín de los Andes, la can detectora “Bettina” realizó una marcación positiva que permitió incautar cannabis sativa, mientras que en Paraje Mora ocurrió un procedimiento similar con intervención del can “Balto”.

Desbarataron un kiosco narco que funcionaba en Gregorio Álvarez

La valentía de los vecinos que denuncian una vez más fue clave en una investigación por microtráfico. A raíz de denuncias contra una vivienda que funcionaba en el barrio Gregorio Álvarez, se desbarató una boca de expendio y se allanaron otras dos viviendas que operaban junto a ella para el acopio y fraccionamiento.

Según informó la Policía, los allanamientos fueron el resultado de un arduo trabajo de 60 días de investigación que realizó personal de la Dirección Antinarcóticos y que permitió desarticular una presunta red de microtráfico que operaba en distintos barrios de la capital provincial.

La causa se inició el pasado 10 de marzo de 2026, tras una denuncia anónima que se recibió a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida”, donde vecinos alertaban sobre movimientos compatibles con la comercialización de drogas en el barrio Gregorio Álvarez. A partir de esa información, efectivos de la División Antinarcomenudeo comenzaron tareas de vigilancia e investigación que permitieron confirmar el funcionamiento de una boca de expendio de sustancias ilícitas.

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Las tareas investigativas permitieron comprobar un importante movimiento de compradores, principalmente durante la tarde y la noche, situación que generaba preocupación entre vecinos debido a la cercanía de espacios recreativos y el constante tránsito de personas en el sector.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía especializada en Narcocriminalidad, solicitó tres órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por la Justicia.

Como resultado del operativo, fueron detenidas cuatro personas: tres hombres y una mujer. Además, se secuestraron más de 1.870.000 pesos en efectivo, 121 gramos de cocaína, 34.3 gramos de marihuana, 15 pastillas y media de éxtasis, 12.9 gramos de éxtasis fraccionado y 19.7 gramos de ketamina.