Bullying y violencia en las aulas: Educación, Seguridad y ATEN unifican criterios para proteger a los alumnos

El objetivo es crear una guía común que descarte el castigo como única respuesta y fortalezca la escuela como espacio social.

Se llevó adelante la semana pasada una reunión interpoderes e intersectorial en Casa de Gobierno para considerar estrategias y herramientas comunes de intervención, frente a situaciones de violencia que eclosionan en las instituciones educativas.

Se ratificaron que las escuelas son los lugares más seguros en los que niños, niñas y adolescentes se encuentran, al tiempo que se acordó dar continuidad a un trabajo que incorpore la diversidad de miradas y dispositivos, para la construcción de una guía común de abordaje de la problemática social.

Se acordó una nueva reunión a realizarse en un mes a la que cada área del poder Ejecutivo, como Gobierno, Educación, Salud, Juventudes, Trabajo y Seguridad; así como Ministerio Público de la Defensa, y otros espacios de la justicia provincial, y los gremios, aporten sus propios recursos y dispositivos para la construcción de una herramienta común de intervención, desde un modelo neuquino, que pone al Estado al servicio de cada habitante del territorio para mejorar su calidad de vida.

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La ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó la importancia de socializar las intervenciones dispuestas desde lo institucional, así como compartir visiones y alternativas de acciones conjuntas a articular, desde una caracterización compartida del impacto que estos hechos tienen en la realidad individual de los y las jóvenes involucrados y de su trascendencia colectiva.

Describió que frente a algunos de los hechos puntuales que motivaron la reunión “Nos pone en esta perspectiva de poner en común la mirada y pensar en el abordaje de estas situaciones y compartirla desde las intervenciones que desde distintos organismos y dispositivos se toman; siempre teniendo presente que estamos hablando de situaciones que involucran a niños, niñas o jóvenes y eso requiere particular cuidado al momento de pensar en el cómo”.

"Entre las mayores preocupaciones que compartimos todos, dijo, la manera en que se comunican las cosas que involucra lo que pasa en las escuelas es particularmente importante”, expresó.

Del espacio participaron, además de la titular de Educación, el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Vanina Merlo; por la Dirección de Prevención del ministerio de Seguridad, Tomás Di Clemente y Facundo Dalub; Fanny Mansilla secretaria general de ATEN, referentes de SADOP y Mercedes Tulián diputada del bloque PRO-NCN (Nuevo Compromiso Neuquino).

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Problemáticas en las escuelas

Por su parte, el ministro Tobares, expresó que “en los últimos 40 años la escuela ha estado atravesada por diversas problemáticas y nos plantea la necesidad de analizar nuestras políticas públicas, actualizarlas y mejorarlas para reforzar las garantías, fundamentalmente hacia las infancias, y la oportunidad de darle a la escuela la centralidad e importancia que tiene en nuestro proceso de formación educativa, y como espacio social seguro".

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"Quienes estamos hoy aquí tenemos la oportunidad de actuar y construir ciudadanía, pensando centralmente en el ser humano. Cuando hablamos de situaciones de violencia que involucran a niños y adolescentes, la respuesta no puede reducirse únicamente a una lógica punitiva. Debemos intervenir desde una mirada integral, que permita comprender las causas, acompañar las trayectorias y fortalecer los espacios de contención, porque el objetivo central tiene que ser siempre garantizar derechos y generar oportunidades de formación y convivencia”, añadió.

Merlo detalló el camino transitado desde hace tiempo con el ministerio de Educación, “con un abordaje con guías y protocolos positivos” y puso énfasis en “desembarcar en las escuelas con estrategias preventivas y en red; y que todos tengamos un mismo esquema de trabajo y una misma lógica”; así como también para cuando sucede una situación y en forma posterior, para activar los dispositivos formales desde las diferentes áreas.

Di Clemente en tanto explicó los programas que se llevan adelante desde la cartera de Seguridad, con talleres, charlas y capacitaciones con temáticas vinculadas a bullyng, juego en línea, trata de personas, entre otros temas, en toda la provincia; así también el trabajo sobre otros ejes articulados con instituciones educativas públicas y privadas y desde allí con las familias y los barrios.