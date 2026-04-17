Alerta en Neuquén por ola de amenazas de tiroteos en escuelas: qué dijo el CPE

Autoridades educativas confirmaron episodios en distintas localidades y trabajan con familias y estudiantes para contener la situación.

La reiteración de amenazas de tiroteo en establecimientos educativos de Neuquén generó preocupación en la comunidad y encendió las alarmas en el sistema educativo. En apenas una semana se registraron al menos cuatro episodios que, aunque no se concretaron, obligaron a activar protocolos , reforzar el acompañamiento institucional y abrir un debate sobre el impacto de las redes sociales y la violencia en entornos escolares.

Durante los últimos días, las advertencias se detectaron en distintas instituciones de la provincia, entre ellas la EPET 1 de Cutral Co y una escuela de Piedra del Águila, además de otros casos en establecimientos privados. Las situaciones fueron reportadas a las autoridades educativas y derivaron en intervenciones coordinadas con equipos directivos, supervisores y organismos de seguridad.

Desde los equipos de apoyo interdisciplinario del Consejo Provincial de Educación (CPE), confirmaron que se trata de mensajes o advertencias que, en algunos casos, aparecen en espacios como baños escolares o circulan a través de redes sociales. Aunque no se identificaron hechos concretos de violencia , el carácter reiterado de estas amenazas motivó un abordaje inmediato.

Pilar Durán, directora de los equipos de apoyo interdisciplinario, explicó que cada situación es tratada con seriedad y responsabilidad. Según detalló, las intervenciones se realizan desde el primer momento en articulación con las instituciones educativas, las familias y otros organismos.

amenaza tiroteo epet1 cutral co Amenaza escrita en un baño de la EPET 1 de Cutral Co.

Tras cada episodio, el regreso a clases no se da de manera habitual. En cambio, se habilitan espacios de diálogo, reflexión y escucha destinados a estudiantes, con el objetivo de abordar lo ocurrido y prevenir nuevas situaciones. En paralelo, se trabaja con las familias, ya sea a través de convocatorias formales o encuentros autogestionados.

“Es fundamental construir una corresponsabilidad entre la escuela y la familia”, señaló la funcionaria, en diálogo con Cumbre. En ese sentido, remarcó que los estudiantes permanecen varias horas dentro de las instituciones, pero el resto de su tiempo transcurre fuera de ellas, lo que obliga a un trabajo conjunto entre todos los actores.

El rol de las redes sociales y los “retos virales”

Uno de los aspectos que aparece en el análisis de estos casos es la posible vinculación con desafíos o contenidos virales que circulan en internet. Si bien desde el área evitaron referirse a situaciones puntuales por tratarse de menores de edad, reconocieron que existe una influencia del entorno digital en este tipo de conductas.

La problemática, indicaron, expone una brecha entre el mundo adulto y el universo virtual en el que se mueven niños y adolescentes. “Muchas veces los adultos desconocemos esos espacios”, advirtió y planteó la necesidad de actualizar herramientas para comprender mejor las dinámicas actuales.

Amenaza en escuela de Piedra del Águila Amenaza hallada en un baño del CPEM 32 de Piedra del Águila.

En este contexto, el desconocimiento puede generar vulnerabilidad. Por eso, desde el sistema educativo se impulsa también el trabajo con las familias, para brindar herramientas que permitan acompañar y supervisar el uso de dispositivos y redes.

Bullying, violencia y nuevos escenarios

Aunque las amenazas no siempre están directamente vinculadas a situaciones de acoso escolar, las autoridades reconocen que el bullying sigue siendo una problemática vigente que se complejiza con el uso de la tecnología.

“El fenómeno no es nuevo, pero sí cambian sus formas”, explicó. La virtualidad amplifica los conflictos, los traslada fuera del ámbito escolar y puede intensificar sus consecuencias. En ese marco, las amenazas aparecen como emergentes de un escenario más amplio de conflictividad.

Para abordar estas situaciones, el CPE cuenta con programas específicos orientados a la prevención y detección temprana de conflictos, además del trabajo cotidiano de equipos de orientación en las escuelas secundarias y técnicas.

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Trabajo en red y medidas preventivas

Frente a la reiteración de los casos, se fortaleció el trabajo articulado con organismos como Salud, la Defensoría y la Policía. En algunos episodios, como el de Cutral Co, se destacó la intervención de la comisaría local para colaborar en el abordaje por fuera del ámbito escolar.

Sin embargo, desde el sistema educativo descartaron avanzar con medidas de control estrictas dentro de las instituciones, como detectores de metales o requisas, al considerar que no forman parte del enfoque pedagógico ni institucional que se busca sostener.

En cambio, se apuesta a estrategias preventivas, al fortalecimiento de los vínculos y a la construcción de entornos seguros desde el acompañamiento y la contención.

Finalmente, desde las autoridades educativas remarcaron la importancia del diálogo tanto en las escuelas como en los hogares. También advirtieron sobre los efectos negativos de la viralización de este tipo de situaciones, que puede generar temor social y profundizar los conflictos.

En ese sentido, convocaron a todos los actores —familias, docentes, estudiantes y medios de comunicación— a actuar con responsabilidad, evitar la difusión innecesaria de mensajes alarmantes y promover prácticas que no contribuyan a la estigmatización ni al pánico.

Mientras continúan las intervenciones en cada institución afectada, el foco está puesto en sostener el acompañamiento y prevenir nuevos episodios en un contexto de creciente preocupación a nivel nacional.