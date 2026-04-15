Otra amenaza de tiroteo sacude a una escuela neuquina: crece la preocupación y se analizan nuevas medidas

Familias denunciaron que el hecho fue minimizado por directivos y debieron acudir por su cuenta a la Policía.

La nota fue encontrada en uno de los baños de la escuela.

La preocupación por las amenazas de tiroteo en escuelas de Neuquén sumó un nuevo episodio en las últimas horas, esta vez en el CPEM 32 de Piedra del Águila , donde apareció un mensaje intimidatorio dentro del establecimiento que generó alarma entre estudiantes, docentes y familias.

El hallazgo ocurrió después del caso que mantiene en alerta a la EPET N° 1 de Cutral Co y profundizó la preocupación por la reiteración de este tipo de hechos en establecimientos educativos de la provincia.

Según trascendió, la inscripción encontrada en la escuela decía “ MIÉRCOLE TIROTEO ” (SIC) y fue detectada por un auxiliar de servicio dentro de las instalaciones del colegio. De acuerdo al relato de padres y madres de alumnos, tras advertir la situación las autoridades del establecimiento habrían decidido borrar la pintada antes de notificar formalmente a las fuerzas de seguridad.

Esa decisión generó malestar en parte de la comunidad educativa, ya que varias familias cuestionaron que el episodio habría sido inicialmente minimizado y considerado una “broma de mal gusto”, pese al contexto de creciente preocupación por amenazas similares en otras escuelas del país y de la provincia.

Amenaza en escuela de Piedra del Águila

Ante esa situación, padres de estudiantes resolvieron presentarse por su cuenta en la Comisaría 8° para radicar la exposición policial correspondiente. Para ello, aportaron fotografías que alumnos habían tomado del mensaje antes de que fuera eliminado por personal del establecimiento.

Refuerzan seguridad en la escuela de Piedra del Águila

Tras la denuncia, se dispuso un protocolo preventivo que contempla presencia policial durante los horarios de ingreso, recreos y salida de estudiantes.

Además, desde el establecimiento se solicitó a las familias reforzar el control dentro de los hogares y supervisar especialmente que los adolescentes no tengan acceso a armas de fuego ni municiones.

El episodio se suma a una serie de amenazas y situaciones de riesgo que en las últimas semanas encendieron las alarmas en instituciones educativas de distintas provincias y también en Neuquén.

Comisaría-Piedra-del-Aguila.jpg

Qué medidas tomó la EPET 1 de Cutral Co

En paralelo, la EPET N° 1 de Cutral Co, donde se investiga una amenaza de tiroteo para este jueves escrita en un baño escolar, confirmó que mantendrá las clases con normalidad pero bajo estrictas medidas de prevención.

Entre las decisiones adoptadas se dispuso la presencia policial permanente durante toda la jornada escolar, luego de un acuerdo entre la institución, la Comisaría 14° y la fiscalía interviniente.

La escuela también anunció la realización de espacios de reflexión con estudiantes sobre convivencia y seguridad escolar, además de una propuesta específica para trabajar con las familias en el fortalecimiento de acuerdos de convivencia y canales de comunicación.

amenaza tiroteo epet1 cutral co

Según informaron desde el establecimiento, en el abordaje del caso intervienen además equipos de Defensoría, supervisión de Nivel Medio, representantes de ATEN, personal de Investigaciones, la empresa de seguridad privada de la institución y autoridades educativas regionales.

Con dos amenazas en pocas horas en distintos puntos de la provincia, la preocupación crece entre las comunidades educativas neuquinas mientras las autoridades intentan determinar el origen de los mensajes y prevenir cualquier situación de riesgo.