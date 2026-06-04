Renunció la directora del Hospital Heller y Salud llamó a concurso: ¿Quién asumió de forma transitoria?

Mientras avanza el concurso asumió la dirección del hospital del Oeste capitalino quien estaba trabajando como gerente de Atención Médica.

El ministerio de Salud de la provincia confirmó la renuncia de Erika Méndez a la dirección del Hospital Heller, uno de los centros de salud más importantes de la capital neuquina. Desde la cartera sanitaria agradecieron públicamente su trabajo al frente de la institución y aseguraron que ya se inició el proceso para designar a una nueva conducción mediante concurso.

De acuerdo con la información oficial obtenida por LM Neuquén , mientras se desarrolla esa convocatoria, la dirección quedará a cargo de manera transitoria de Fernando Brito, actual gerente de Atención Médica del hospital, con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones y el funcionamiento normal del establecimiento.

“El ministerio de Salud de la provincia de Neuquén agradece profundamente el compromiso, el esfuerzo y la dedicación que Erika Méndez puso al frente del Hospital Heller durante su gestión, y le desea el mayor de los éxitos en los desafíos que emprenda a partir de ahora”, expresaron desde el organismo.

SFP Hospital Heller guardia Sebastian Fariña Petersen

La salida de Méndez se da en un contexto en el que el sistema público de salud neuquino atraviesa distintos desafíos vinculados a la demanda creciente de atención, la necesidad de reforzar recursos humanos y la reorganización de las estructuras hospitalarias. En ese escenario, desde el Gobierno provincial remarcaron que la intención es avanzar con concursos para todas las direcciones hospitalarias de la provincia.

“Se avanza en la convocatoria a concurso para cubrir la dirección del Hospital Heller, en línea con la política que el ministerio impulsa para todas las direcciones hospitalarias de la provincia, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y la transparencia en la gestión sanitaria”, señalaron desde Salud.

El Hospital del Oeste capitalino

El Hospital Heller cumple un rol clave dentro del sistema sanitario de Neuquén capital y de toda la zona oeste de la ciudad, donde concentra una alta demanda de pacientes. Además de la atención ambulatoria y las guardias, el establecimiento desarrolla tareas de internación y seguimiento de distintas especialidades médicas.

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Aunque no trascendieron oficialmente los motivos de la renuncia de Méndez, desde el ministerio evitaron polemizar sobre la salida y pusieron el foco en la continuidad de la atención. En ese sentido, indicaron que la conducción provisoria de Brito permitirá mantener el funcionamiento habitual del hospital mientras se define la nueva dirección.

Fernando Brito, quien asumirá transitoriamente la conducción, se desempeñaba hasta ahora como gerente de Atención Médica y es parte del equipo que viene trabajando en el hospital. Por eso, desde Salud consideraron que su nombramiento permitirá sostener el funcionamiento cotidiano del establecimiento sin mayores modificaciones en la estructura interna.

Por su parte, el dirigente de ATE Salud, Juan Millapan, aseguró que la salida de la ex directora del hospital se debió a "varios inconvenientes con su equipo de trabajo". "En pocos meses se registraron más de 30 certificados psicológicos de los empleados, quienes denunciaron sentirse mal en sus puestos de trabajo", aseguró.

El gremialista explicó que la actual dirección continuará de manera interina hasta que se concrete el llamado a concurso.