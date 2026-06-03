El Municipio de Plottier denunció que gremialistas ingresaron por la fuerza y retuvieron a funcionarios

La gestión de Malena Resa emitió un duro comunicado por el conflicto con trabajadores municipales. Advirtió que no firmará acuerdos bajo presión.

La Municipalidad de Plottier denunció este miércoles una serie de hechos que calificó como " violencia institucional " en medio del conflicto que mantiene con trabajadores municipales por reclamos salariales y laborales . A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo local aseguró que representantes sindicales y personal de planta política ingresaron por la fuerza al edificio comunal e impidieron la salida de funcionarios, incluida la intendenta Malena Resa.

Desde la administración municipal expresaron su "más enérgico repudio" a lo ocurrido y sostuvieron que las instituciones democráticas "se respetan y se defienden". Además, remarcaron que no avalarán acuerdos bajo situaciones de presión o coacción.

Según indicó el Municipio, actualmente se encuentra realizando una auditoría sobre contratos y acuerdos firmados durante la gestión anterior, algunos de los cuales estarían vinculados a causas judiciales por presuntas irregularidades administrativas. En ese contexto, señalaron que no resulta posible ni responsable convalidar compromisos que todavía no fueron verificados.

El reclamo de los trabajadores

La tensión entre el Ejecutivo y los gremios municipales se profundizó durante las últimas semanas a raíz de un reclamo por la liquidación de salarios y el cumplimiento de un acta acuerdo firmada con el exintendente Luis Bertolini antes de dejar el cargo.

Entre los puntos cuestionados por los trabajadores se encuentra la falta de aplicación de un adicional por antigüedad que había sido acordado junto con otros beneficios salariales. Los gremios también manifestaron preocupación por despidos dentro de la denominada planta política municipal.

plottier

Durante una protesta realizada este miércoles, dirigentes sindicales fueron recibidos por la intendenta Resa, quien se comprometió a revisar caso por caso las desvinculaciones. Sin embargo, persisten las diferencias respecto del cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la gestión anterior.

El Municipio habló de una situación financiera crítica

En el comunicado difundido este miércoles, el Ejecutivo local sostuvo además que el presupuesto municipal atraviesa una situación de "extrema presión" en materia de recursos humanos y afirmó que los fondos disponibles serán administrados con criterios de responsabilidad fiscal.

"La gestión actual reafirma su voluntad de diálogo y su disposición a encontrar soluciones sostenibles dentro del marco legal vigente", indicaron desde la Municipalidad. No obstante, insistieron en que ningún acuerdo será firmado bajo medidas de fuerza o situaciones de coacción.

ON - Malena Resa (7) Omar Novoa

Por otra parte, informaron que solicitaron la presencia de efectivos policiales para resguardar los bienes del Estado y garantizar la seguridad de las personas que permanecían dentro del edificio comunal.

Asimismo, señalaron que los dirigentes sindicales anunciaron una nueva medida de fuerza consistente en un bloqueo del ingreso al Municipio previsto para este jueves a las 7 de la mañana. Desde el Ejecutivo aseguraron que continuarán informando a la comunidad sobre la evolución del conflicto.