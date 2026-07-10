Gravísima extorsión en Plottier: le hicieron creer que su hija estaba secuestrada y entregó millones de pesos y dólares

El hombre entregó 1.700 dólares y 2.200.00 pesos. Los allanamientos en Neuquén y Plottier detuvieron a cuatro sospechosos.

Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en Plottier y Neuquén capital, que derivó en la detención de cuatro personas.

Una investigación que surgió por una denuncia de un “ secuestro virtual ” que tuvo lugar en la localidad de Plottier , derivó en dos allanamientos en simultáneo en Neuquén capital y Plottier, que culminaron con la detención de cuatro sospechosos, acusados de participar en la maniobra extorsiva. El hombre entregó 1.700 dólares y 2.200.00 pesos.

Los procedimientos se realizaron en paralelo en las ciudades de Neuquén y Plottier con los agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía del Neuquén. Durante los allanamientos, los agentes secuestraron el vehículo utilizado para cometer el delito y diversos elementos de interés para la causa.

La investigación inició a partir de la denuncia de un vecino de Plottier , quien recibió un llamado telefónico de los delincuentes y le hicieron creer que su hija había sido secuestrada. Durante la llamada, los sospechosos fingieron la voz de una mujer, que entre llantos y abrumada por el contexto, le pedía que entregara el dinero exigido para evitar que los sospechosos le hicieran daño.

El hombre alertado por la situación, reunió todos sus ahorros y los colocó en un bolso que posteriormente lo dejó depositado en un cesto de basura al frente de su domicilio.

Los agentes recuperaron parte del dinero entregado en la maniobra extorsiva.

El hombre entregó más de 4,5 millones de pesos

Bajo esa amenaza, la víctima entregó una importante suma de dinero en efectivo y moneda extranjera. El monto total del dinero era de 2.200.000 pesos y 1.700 dólares. El hombre depositó todos sus ahorros en un bolso y los dejó frente a su domicilio, donde minutos después los delincuentes pasaron a retirarlos a bordo de un automóvil.

Unas horas después, el vecino de Plottier logró comunicarse con su hija y verificó que nunca había estado secuestrada. De esta manera, la conversación le confirmó al hombre había sido víctima de una maniobra extorsiva a través de un “falso secuestro”.

A partir de la denuncia, los investigadores iniciaron un trabajo que incluyó análisis tecnológico, seguimiento del vehículo involucrado y diversas tareas en el terreno para la construcción de trayectorias, que permitieron identificar tanto al rodado como los domicilios vinculados a los presuntos responsables del ilícito.

Dos allanamientos y cuatro detenidos

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos solicitó las órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas de forma simultánea en domicilios de Neuquén y Plottier.

Durante el allanamiento en la capital neuquina, los agentes secuestraron dinero en efectivo, diez teléfonos celulares, tres routers, equipos informáticos, además del automóvil utilizado en la maniobra. En el procedimiento también se llevó adelante la detención de cuatro hombres mayores de edad, que quedaron a disposición de la Justicia. Además, también se recuperó parte del dinero entregado en la maniobra delictiva, aunque no se informó oficialmente el monto recuperado.

Elementos secuestrados durante el allanamiento.

En el operativo también participó personal del Departamento Sustracción Automotores, que verificó quince vehículos sin detectar irregularidades. Por otro lado, en el allanamiento en una vivienda de Plottier se incautaron teléfonos celulares y un router, elementos que serán sometidos a pericias tecnológicas para extraer información relevante para la causa.