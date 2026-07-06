La conductora del choque fatal en Plottier tenía alcohol en sangre y sigue internada

Este lunes se revelaron detalles del siniestro en Ruta 22 que conmueve a Neuquén. El dolor tras el velorio de Mariana Escudero, la víctima fatal de 21 años.

La investigación por el choque fatal ocurrido el domingo por la mañana sobre la Ruta 22, en Plottier, comenzó a arrojar los primeros resultados. La prueba de alcoholemia realizada a la conductora del Volkswagen Gol, que permanece internada, dio positivo, aseguró la Policía.

Mientras tanto, la Fiscalía de Homicidios aguarda las pericias accidentológicas para determinar la velocidad a la que circulaba el vehículo y reconstruir la mecánica del accidente en el que murió una joven de 21 años.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30, a la altura del kilómetro 1232 de la Ruta 22, cuando el Volkswagen Gol en el que viajaban tres mujeres que regresaban desde Plottier hacia Neuquén se despistó, impactó primero contra un árbol y luego contra un poste de alumbrado público. Finalmente, el vehículo terminó fuera de la calzada, sobre un camino de ripio paralelo a la ruta

Las pericias y la alcoholemia positiva

El coordinador operativo de la Dirección Tránsito de Neuquén, comisario Pablo Encina, confirmó que la víctima fatal murió en el lugar mientras que la acompañante que viajaba en el asiento delantero fue dada de alta durante la noche del domingo, y la conductora continúa internada en observación en un centro de salud de la región.

En principio, las lesiones de la joven que manejaba el vehículo no revisten gravedad, aunque permanece bajo seguimiento médico. Ambas la conductora y la acompañante, de entre 24 y 26 años habían logrado salir del auto por sus propios medios tras el impacto.

Según lo reconstruido hasta el momento, el Volkswagen impactó primero contra un árbol y luego contra un poste, quedando lateralizado sobre la banquina, en un camino rural sobre la calle Santa Fe Sur.

Personal de Bomberos Voluntarios de Plottier trabajó con herramientas de extracción hidráulica para rescatar a la víctima fatal, que según inspección ocular no llevaba el cinturón de seguridad colocado. También intervinieron efectivos de la Comisaría 46ª, la Policía de Tránsito Turística, la Policía Científica y personal de Defensa Civil. Luego intervino el médico policial y posterior envío a la morgue judicial para autopsia.

Como parte de las primeras diligencias, la Policía le realizó el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó 0,32 gramos de alcohol por litro de sangre. Ese resultado forma parte de la evidencia que ahora analiza la Fiscalía de Homicidios junto con el resto de las pericias técnicas.

Por el momento, los investigadores no encontraron indicios de que haya participado otro vehículo en el siniestro. Según explicó Encina, la inspección realizada por la División Accidentología Vial no detectó transferencias de pintura ni otros rastros compatibles con una colisión previa, por lo que, en principio, el Volkswagen Gol habría sido el único protagonista del hecho. De todos modos, esa hipótesis todavía deberá ser confirmada por los informes periciales.

Los especialistas también trabajan para establecer a qué velocidad circulaba el vehículo y reconstruir la dinámica del choque. Para ello analizarán las huellas dejadas sobre la calzada, los daños que sufrió el automóvil y las imágenes captadas por un domo policial ubicado a unos 500 metros del lugar del accidente. Todos esos elementos serán incorporados a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Homicidios.

Otro de los factores bajo análisis son las condiciones de visibilidad. Al momento del accidente todavía estaba oscuro y había una intensa niebla sobre ese sector de la Ruta 22. Los investigadores consideran que esa situación pudo haber influido en la pérdida de control del vehículo, aunque remarcaron que recién cuando concluyan las pericias podrán determinar si fue un factor determinante o si existieron otras causas que desencadenaron el choque.

La emotiva despedida a la víctima del choque fatal

Este lunes desde las 3 de la mañana hasta las 12 del mediodía se realizó el velorio de Mariana Escudero en la sala velatoria de Calf en el barrio Valentina Sur de la capital neuquina, donde vivía la joven de 21 años.

Era emprendedora y tenía un negocio dedicado a la venta de ropa femenina de todos los talles. Su socia y amiga realizó emotivas publicaciones en historias de instagram recordándola.

"Mi hermosa, mi socia, mi amiga, mi compañera, MI HERMANA, nos dejaste solas, siempre vas a brillar porque fuistes y serás siempre luz, Mariana Escudero te amo para siempre", manifestó.