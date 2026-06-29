Conmoción en Plottier: subía una chapa en una obra, sufrió una descarga y murió a los 18 años

Ocurrió este lunes por la mañana en el barrio Camino del Sol. El joven trabajaba en una obra del sector.

Un trágico accidente laboral ocurrió este lunes por la mañana en una obra en construcción ubicada sobre calle Candolle al 2300, en el barrio Camino del Sol de Plottier .

El hecho se registró alrededor de las 10:30, cuando un joven de 18 años, de nacionalidad boliviana participaba de las tareas de techado de la construcción para elevar una chapa de aproximadamente ocho metros de largo. Por causas que aún son materia de investigación, el trabajador sufrió un choque eléctrico y fue trasladado de urgencia al Hospital Plottier, donde finalmente falleció.

Según informó el comisario Ruben Pinchulef, la línea pasaba a 50 centímetros de la pared de 10 metros de alto sobre la que se debía colocar la chapa. "Los trabajos se realizaban desde adentro de la obra y aparentemente, al ser subida con sogas, la chapa pasó para el otro lado y para nosotros tocó la línea", dijo en diálogo con LM Neuquén.

Según Pinchulef, eran dos jóvenes los que estaban realizando esa labor. El segundo, que no recibió el choque, manifestó a la Policía sentir un cosquilleo al momento de subir la chapa y, acto seguido, soltar rápidamente el metal.

Candolle accidente obra

Inmediatamente después de recibir el choque, el joven cayó sobre la otra chapa, aparentemente ya colocada. Sus compañeros subieron al techo y colaboraron para bajarlo hacia la ambulancia, donde fue trasladado al hospital

Tras el accidente, personal policial, peritos, Bomberos de la división Siniestros y equipos de emergencias trabajaron en el lugar para preservar la escena y realizar las diligencias correspondientes, indicó Pinchulef.

Además, según contó el comisario, personal de la Cooperativa de Luz de Plottier intervino en el sector realizando tareas sobre la red eléctrica, por lo que parte del barrio Camino del Sol permaneció momentáneamente sin suministro de energía mientras avanzaban los trabajos.

Candolle accidente obra (2) Foto: gentileza Top Noticias

La obra, según relató, tenía un andamio en el frente que también pasaba a tan solo centímetros de la línea eléctrica.

Según afirmaron desde la Cooperativa a Top Noticias, hay varias obras en Plottier en las que no se toman los recaudos necesarios al trabajar cerca de las líneas de media tensión.

Pinchulef contó que la Cooperativa había solicitado a los responsables de la obra que desmonten el andamio antes de comenzar con su intervención en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima. La investigación quedó en manos de la Justicia, que buscará establecer las causas del fatal accidente y determinar las circunstancias en las que se desarrollaban las tareas en la obra.

Noticia en desarrollo.