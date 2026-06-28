Cómo fueron los festejos en Neuquén tras el triunfo de Argentina ante Jordania

Cientos de neuquinos se concentraron en el monumento a San Martín por la madrugada para celebrar el 3-1 de la Selección Argentina. Cómo transcurrió la jornada.

Este sábado por la noche cientos de neuquinos y neuquinas salieron a las calles para celebrar el 3-1 de la Selección Argentina ante Jordania en el Mundial 2026 . Para garantizar el orden, la Policía de Neuquén estuvo presente en el lugar llevando a cabo un operativo de seguridad .

Esta medida comenzó el pasado 16 de junio y se espera que continúe durante toda la celebración de la Copa del Mundo. Los lugares que contarán con vallado perimetral son el sector del Monumento al General San Martín y zonas aledañas , donde habrán controles preventivos.

Los controles en esta zona estarán destinados a impedir el ingreso de elementos peligrosos, objetos cortopunzantes, pirotecnia y bebidas alcohólicas. Además, se restringirá la circulación vehicular en distintos sectores del microcentro.

En este sentido, el Comisario Inspector Marcos Mazzone indicó a LMNeuquén que el operativo se llevó adelante a partir de las 22 horas hasta las 3:30 de la madrugada. "Se realizó con total normalidad, una sola persona fue demorada en el ejido externo, por una contravención", sumó.

policia festejos neuquen

De acuerdo a lo contabilizado por la Policía, alrededor 2.000 personas se congregaron en el centro de Neuquén Capital, "con total normalidad y en armonía".

Monitoreo policial permanente para un festejo seguro y ordenando

Del operativo participarán efectivos de las Comisarías 1ª, 2ª, 12ª y 52ª, junto a personal del Departamento Móvil de Seguridad, División Operativa, División Motorizada, División Seguridad y Operativa Bancaria, División Montada y Canes, Departamento Seguridad Metropolitana, Dirección Tránsito, Dirección Bomberos, Centro de Operaciones Policiales, Dirección Delitos, Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección Informática y Comunicaciones y Dirección Administración.

Asimismo, se desplegarán drones, sistemas de videovigilancia, una base móvil de comunicaciones y personal especializado para el monitoreo permanente de la zona.

De la euforia a las piñas: brutal pelea en el Monumento durante los festejos por el triunfo de Argentina

Luego del 2-0 ante Austria, los neuquinos salieron a festejar el triunfo de la Selección Argentina pero todo quedó en un segundo planto, tras una brutal pelea entre dos mujeres.

La pelea ocurrió el pasado lunes por la noche en la esquina de avenida Argentina y San Martín, uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad para celebrar que la Selección ganó su segundo partido en el Mundial. En cuestión de segundos, el lugar se convirtió en un improvisado ring callejero.

Pelea entre mujeres Neuquén (1)

Las dos mujeres comenzaron a intercambiar golpes mientras varias personas formaban una ronda a su alrededor. Lejos de intervenir para frenar la situación, algunos de los presentes las alentaban, mientras otros grababan la secuencia con sus teléfonos celulares.

Una tercera mujer intentó meterse entre ambas para separarlas, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Cada vez que parecía que el enfrentamiento terminaba, las protagonistas volvían a buscarse para continuar con la pelea.