De la euforia a las piñas: brutal pelea en el Monumento durante los festejos por el triunfo de Argentina

El festejo por la victoria de la Selección terminó en un verdadero ring callejero. Hubo golpes y una policía tuvo que pedir refuerzos para separarlas.

Brutal pelea entre mujeres en el centro en los festejos por el triunfo de Argentina.

La alegría, los cantos y las banderas quedaron por unos minutos en segundo plano. En medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina , dos mujeres se trenzaron a golpes en pleno centro de Neuquén y protagonizaron una violenta escena frente a decenas de personas.

La pelea ocurrió este lunes por la noche en la esquina de avenida Argentina y San Martín, uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad para celebrar que la Selección ganó su segundo partido en el Mundial. En cuestión de segundos, el lugar se convirtió en un improvisado ring callejero .

Las dos mujeres comenzaron a intercambiar golpes mientras varias personas formaban una ronda a su alrededor. Lejos de intervenir para frenar la situación, algunos de los presentes las alentaban, mientras otros grababan la secuencia con sus teléfonos celulares.

Una tercera mujer intentó meterse entre ambas para separarlas, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Cada vez que parecía que el enfrentamiento terminaba, las protagonistas volvían a buscarse para continuar con la pelea.

Pelea entre mujeres Neuquén (1)

Una policía tuvo que pedir refuerzos

Una mujer policía que formaba parte del operativo especial desplegado por los festejos intervino para intentar controlar la situación. Sin embargo, las dos involucradas ignoraron sus indicaciones y continuaron agrediéndose.

La efectiva trató de ubicarse entre ambas, pero las mujeres estaban decididas a seguir con los golpes. Ante la intensidad del enfrentamiento y la imposibilidad de detenerlo sola, tuvo que solicitar la colaboración de otros policías que se encontraban apostados en distintos sectores del centro.

El episodio fue registrado por un joven que presenció la escena. Poco después, el video comenzó a circular por las redes sociales y rápidamente se viralizó.

La violenta pelea rompió por algunos minutos el clima de celebración que se vivía en el centro neuquino y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de una noche que había comenzado con alegría, camisetas argentinas y festejos por la Selección.

Pelea entre mujeres en el centro de Neuquén tras los triunfos de la selección argentina 22/06/2026

Para agregar una cuota de humor, el joven que filmaba el video con su celular dio un "salto mortal" aprovechando que las imágenes muy probablemente se viralizarían, para que la gente conozca su talento acrobático.

El centro de Neuquén se pinta de celeste y blanco tras el triunfo de Argentina

Este lunes, tras la victoria de la Selección Argentina frente a Austria por un 2 a 0 en su segundo partido del Mundial 2026, cientos de vecinos y vecinas tomaron la iniciativa de salir a festejar por las calles de la capital de Neuquén.

Pasadas las 16, las calles del centro y los alrededores del Monumento a San Martín, histórico punto de encuentro, se colmaron de familias, hinchas y festejantes.

Dron festejos Argentina Austria

Los fanáticos de la Scaloneta no dudaron en dar rienda suelta a su alegría ante el triunfo de la Albiceleste.

Las banderas volvieron a flamear, reviviendo la alegría de los hinchas de la región y el país de poder ver a esta selección sumar la cuarta estrella a su camiseta.