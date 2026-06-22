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Mundial 2026

Mundial 2026 EN VIVO | Messi erró penal, pero la ilusión argentina está latente en Dallas

El equipo de Lionel Scaloni quiere asegurar la clasificación a los 16avos de final ante Austria. Una multitud acompañará en el estadio. También juegan Francia-Irak y Noruega-Senegal.

Messi erró el disparo desde los 12 pasos.&nbsp; La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

Messi erró el disparo desde los 12 pasos.  La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

El penal que le hicieron a Lautaro Martínez. La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

El penal que le hicieron a Lautaro Martínez. La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

EN VIVO

La Selección argentina busca este lunes una nueva victoria que le permita quedar cerca de clasificarse a los 16avos del Mundial 2026 frente a su par de Austria en la segunda fecha del Grupo J del certamen.

El encuentro, en el estadio Dallas Stadium, es controlado por el árbitro egipcio Amin Mohamad Omar, mientras que en el VAR estará el español Diego Sánchez. El partido es televisado por ESPN, DSports, Telefe y la TV Pública.

Banderazo en Dallas

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Messi cerca de nuevo

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Messi erró un penal en el arranque

El árbitro egipcio, mediante el VAR, otorgó un penal a la Selección argentina, tras una falta contra Lautaro Martínez. Messi pateó y la pelota se fue cerca del palo izquierdo del arquero austríaco. Sigue 0 a 0.

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El minuto a minuto de Argentina - Austria en vivo

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La Selección, con Messi a la cabeza, ya pisa el verde césped

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El análisis de Roberto Fabián Ayala en la previa

"Vamos a enfrentar a un equipo con mucho orden y juego directo", dijo el colaborador de Scaloni. "La clave será tener buena circulación y romper esas líneas. El partido se planteará con nosotros llevando el peso del partido, buscando espacios", agregó Ayala.

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Entre cábalas y la entrada del Dibu

Cómo es habitual en cada partido, De Paul y Paredes ingresaron a comer caramelos en el reconocimiento del campo de juego. Luego fue el turno de los arqueros, entre ellos el Dibu Martínez, para realizar los ejercicios precompetitivos. De las gradas bajó la ovación.

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Un solo cambio en el once titular

Finalmente, la duda sobre el cambio de Scaloni se confirmó. Entra Nahuel Molina por Gonzalo Montiel para el partido contra Austria.

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La Selección argentina ya está en el estadio de Dallas

El equipo albiceleste arribó al estadio de Dallas con Messi como máximo estandarte.

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Messi en busca de nuevos récords

Lionel Messi volvió a desafiar cualquier límite imaginable en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El capitán marcó los tres goles del triunfo 3-0 ante Argelia y encadenó una serie de récords históricos que lo consolidaron una vez más como el jugador más importante de todos los tiempos. A los 38 años y 363 días, la leyenda del rosarino parece no tener techo.

El primero y más resonante de los hitos llegó con sus tres tantos: Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Además, se convirtió en el primer futbolista en disputar al menos un partido en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, con un recorrido que comenzó en Alemania 2006 y llegó hasta Estados Unidos-México-Canadá 2026.

posteo messi

La lista no se detiene ahí. Junto con Cristiano Ronaldo, Messi pasó a ser el primer jugador de la historia en convertir goles en cinco Mundiales distintos. Entre su primer tanto mundialista ante Serbia y Montenegro en 2006 y el último ante Argelia en 2026 transcurrieron exactamente veinte años, la mayor distancia temporal entre el primero y el último gol de un futbolista en la historia de los Mundiales.

Con la edad como único dato que podría sorprender, Messi se convirtió en el jugador más veterano en anotar un doblete en un Mundial y también en el más veterano en marcar un hat-trick en la historia de la competición. Además, es el único futbolista que le convirtió a once selecciones distintas en Copas del Mundo, una colección única que este lunes ante Austria puede seguir creciendo en el AT&T Stadium de Dallas.

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Dato llamativo: casillero libre

Hay 79 días del calendario donde Lionel Messi no marcó goles hasta el momento. Uno de esos es el 22 de junio.

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Cómo es el Dallas Stadium donde juega la Selección argentina

Este lunes la Selección Argentina disputa su segundo partido del Mundial 2026 ante Austria en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, uno de los escenarios más imponentes del torneo. El estadio, ubicado en la ciudad de Arlington dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, abrió sus puertas el 27 de mayo de 2009 tras 40 meses de construcción y tiene capacidad para más de 80.000 espectadores, convirtiéndolo en una de las sedes más grandes de toda la Copa del Mundo.

El estadio es propiedad de la ciudad de Arlington y su operatividad corre por cuenta de los Dallas Cowboys, la franquicia histórica de la NFL. Su estructura arquitectónica más distintiva son dos arcos de acero de 426 metros de largo que sostienen un techo retráctil. Fue diseñado como un complejo multipropósito y a lo largo de su historia albergó el Super Bowl XLV, el All-Star Game de la NBA en 2010 y el Final Four de la NCAA de básquet.

Dallas Stadium Mundial 2026

En materia de fútbol, el AT&T Stadium tiene una larga trayectoria: recibió la Copa de Oro de la CONCACAF en seis ediciones (2009, 2011, 2013, 2017, 2021 y 2023) y fue sede de la Copa América 2024, donde albergó tres partidos incluyendo un duelo de cuartos de final entre Canadá y Venezuela. En este Mundial ya vio en acción a Países Bajos e Japón (2-2) y a Inglaterra goleando a Croacia (4-2).

En total, el estadio recibirá nueve partidos de esta Copa del Mundo: cinco de fase de grupos —en dos de los cuales juega Argentina, ante Austria este lunes 22 y ante Jordania el sábado 27 de junio—, dos de dieciseisavos de final, uno de octavos y una semifinal programada para el martes 14 de julio.

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La previa con el móvil de LU5 desde Estados Unidos

Diego Sarco viajaba desde Miami a Dallas para vivir la previa del partido de la Selección con Austria. Comentó el intenso movimiento de argentinos rumbo a la ciudad norteamericana donde se disputará el partido.

Embed - ARGENTINA por el pasaje a 16vos frente a AUSTRIA | DIEGO SARCO desde el AEROPUERTO de MIAMI
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Mbappé: “Está claro que Messi es el mejor del mundo, también Cristiano”

El delantero y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, elogió al futbolista argentino Lionel Messi al considerar que es “el mejor del mundo”, aunque también le puso ese título al portugués Cristiano Ronaldo.

“Él va por delante y yo voy por detrás. Yo seguiré marcando para ayudar a mi selección a llegar lo más lejos posible”, afirmó el atacante del Real Madrid en la previa del partido entre Francia e Irak, que se jugará este lunes en Filadelfia y al hablar acerca de la carrera con Messi por convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

Mbappé, que suma 14 tantos mundialistas tras su doblete en el debut de Francia, quedó a solo dos goles de Messi y Klose, aunque dejó en claro que su prioridad no pasa por los registros individuales: “Cuando marcas goles tienes más opciones de llegar lejos y yo quiero ganar el Mundial”.

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Además, el capitán francés no dudó al ubicar a Messi en la cima del fútbol mundial: “Está claro que Messi es el mejor del mundo, también Cristiano. Durante 16 años ha demostrado la calidad extraordinaria que tiene. Yo solo intento hacer lo que sé hacer: mostrar mi calidad en el mayor escenario posible y ayudar a mi selección”.

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Austria, un rival incómodo

Austria llega con confianza después de vencer 3-1 a Jordania en su debut y se medirá con la Argentina de Lionel Scaloni en Dallas, en un cruce entre los dos líderes de la zona.

La selección austríaca no aparece como una potencia tradicional del Mundial, pero sí como un rival incómodo debido a que tiene intensidad y una idea muy clara para atacar rápido cuando recupera la pelota.

El principal sello del equipo es el de su entrenador, ya que Rangnick, uno de los técnicos más asociados al concepto de presión alta y recuperación inmediata, construyó una selección con mucha energía para jugar lejos de su propio arco.

Scaloni ya marcó una advertencia sobre ese punto: Austria es un equipo de “muy buenos jugadores, presión alta y juego vertical”, una descripción que resume el tipo de partido que puede plantear el conjunto europeo.

La primera fortaleza está en la mitad de la cancha, donde aparecen futbolistas con recorrido de élite como Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Xaver Schlager y Nicolas Seiwald.

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Sabitzer es uno de los nombres más importantes: tiene llegada al área, remate de media distancia, manejo de pelota parada y experiencia en partidos de máxima exigencia.

Laimer, por su parte, aporta despliegue, presión, recuperación y capacidad para saltar sobre los mediocampistas rivales, una virtud clave para intentar incomodar la salida argentina.

En ofensiva, Austria cuenta con variantes de peso. Marko Arnautovic, el futbolista con más presencias en la historia de su selección, sigue siendo una referencia por jerarquía, potencia física y oficio dentro del área.

El delantero de 37 años fue importante en el debut ante Jordania y convirtió de penal en tiempo de descuento para cerrar el triunfo austríaco.

Otro jugador a seguir es Romano Schmid, autor del primer gol de Austria en el Mundial con un gran remate desde afuera del área. Su movilidad entre líneas y su capacidad para aparecer cerca de los delanteros pueden ser un problema si Argentina no logra cortar rápido las transiciones.

También aparece Christoph Baumgartner, un mediapunta dinámico, agresivo para atacar espacios y con buen timing para llegar al área. Es uno de los futbolistas que mejor interpreta el vértigo que pretende Rangnick.

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En la defensa, Austria tiene nombres fuertes como David Alaba y Kevin Danso, además de Stefan Posch, quien estará disponible pese a una lesión facial y podría jugar con una máscara protectora si el cuerpo técnico decide utilizarlo.

Alaba es mucho más que un defensor: puede ordenar desde el fondo, romper líneas con pases largos y aportar liderazgo en una selección que vuelve a un Mundial después de 28 años de ausencia.

Danso, en tanto, ofrece físico, juego aéreo y presencia en los duelos individuales, un aspecto importante frente a un ataque argentino que viene de mostrar una gran eficacia en el debut ante Argelia.

El segundo punto fuerte de Austria es la pelota parada. Con varios futbolistas altos, buenos ejecutantes y especialistas en duelos aéreos, puede lastimar en córners, tiros libres laterales y segundas jugadas.

El tercer aspecto a tener en cuenta es la mentalidad competitiva. Rangnick avisó que Austria deberá jugar probablemente su mejor partido desde que él asumió para poder competir ante Argentina, pero también remarcó que su equipo tiene una identidad propia, coraje y capacidad para sorprender.

De todos modos, el estreno ante Jordania también dejó señales de alerta. Austria ganó, pero sufrió varios tramos del partido, recibió el empate al inicio del segundo tiempo y recién pudo destrabar el resultado con un gol en contra y un penal en el cierre.

Ese dato marca que el equipo europeo puede ser vulnerable si Argentina logra superar la primera presión y atacar los espacios que deja a espaldas de sus mediocampistas.

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Argentina sigue de cerca lo que ocurre en el Grupo H

La Selección argentina sigue con atención la definición del Grupo H del Mundial 2026 debido a que de esa zona podría salir su rival en los 16avos de final si el equipo dirigido por Lionel Scaloni termina como líder del Grupo J.

El panorama empezó a tomar forma después de la goleada de España por 4-0 ante Arabia Saudita y del empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde, resultados que dejaron una tabla apretada y abierta de cara a la última fecha.

España quedó como puntera con 4 puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde suman 2 unidades cada uno y Arabia Saudita, con 1 punto, todavía conserva chances matemáticas de avanzar.

La situación es clave para Argentina porque, si el equipo nacional gana su grupo, se medirá en 16avos con el segundo del Grupo H, una posición que hoy está completamente en disputa.

En la última jornada se jugarán dos partidos decisivos: Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita, ambos con impacto directo en el posible camino argentino.

Si Uruguay le gana a España y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita, la “Roja” podría quedar segunda y transformarse en el rival de Argentina, siempre y cuando el equipo de Scaloni termine primero.

Ese escenario aparece como uno de los más fuertes del cuadro, porque implicaría un cruce prematuro entre Argentina y España, dos selecciones señaladas entre las grandes candidatas del torneo.

Espana Arabia Saudita Mundial 2026

Otra posibilidad es que Uruguay y Cabo Verde ganen sus respectivos partidos. En ese caso, ambos pelearían puestos de clasificación y el orden dependería de los criterios de desempate, con diferencia de gol, goles a favor y fair play como factores determinantes.

También puede darse un escenario de doble empate, que mantendría la paridad entre Uruguay y Cabo Verde y obligaría a definir posiciones por esos mismos criterios.

Si Cabo Verde vence a Arabia Saudita por una diferencia corta y Uruguay empata con España, el seleccionado africano podría quedar segundo y aparecer como posible rival argentino.

En cambio, si Cabo Verde gana por una goleada amplia, podría incluso discutir el primer puesto con España, dependiendo de la diferencia de gol y de los goles convertidos.

Arabia Saudita también tiene una puerta abierta: si derrota a Cabo Verde y Uruguay no le gana a España, podría meterse en zona de clasificación y cambiar por completo el mapa del grupo.

La definición del Grupo H tendrá especial importancia para Argentina porque la ampliación del Mundial a 48 selecciones y la aparición de los 16avos de final modificaron el recorrido tradicional de la Copa.

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Las dudas de Scaloni

La modificación que aparece con más fuerza está en el lateral derecho, ya que Nahuel Molina tiene grandes posibilidades de ingresar desde el arranque en lugar de Gonzalo Montiel, quien durante la semana trabajó con cargas diferenciadas debido a una molestia física.

Aunque el defensor lateral ya volvió a entrenarse junto al grupo y estaría disponible para integrar el banco de suplentes, el jugador del Atlético de Madrid es quien corre con ventaja para ocupar ese sector.

En la defensa también se sigue de cerca la evolución de Nicolás Tagliafico y, aunque el lateral izquierdo ya se encuentra recuperado y trabaja a la par de sus compañeros, el cuerpo técnico no apresuraría su regreso.

Por ese motivo, el futbolista Facundo Medina podría conservar su lugar tras su buen rendimiento en el estreno mundialista y la dupla central conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, en tanto, no sufriría modificaciones.

lionel scaloni

Del mediocampo hacia adelante aparecen las mayores incógnitas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurada su presencia, pero Scaloni analiza si mantener a Thiago Almada o darle una oportunidad a Nicolás González.

El futbolista de la Juventus ofrece mayor despliegue físico y podría resultar una alternativa ideal para aprovechar los espacios que deje Austria con su presión adelantada.

La otra gran incógnita está en el centro del ataque ya que Lautaro Martínez fue titular frente a Argelia, pero Julián Álvarez continúa en la pelea por quedarse con el puesto.

El delantero del Atlético de Madrid llegó al Mundial tras recuperarse de una lesión en el tobillo y el cuerpo técnico sigue evaluando su estado físico pero por el momento no hay una decisión tomada y todo dependerá de las conclusiones que deje la última práctica antes del encuentro.

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