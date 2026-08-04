Los "9" que suenan en Boca: uno jugó el Mundial 2026 y otro brilló en Europa

La dirigencia de Juan Román Riquelme sigue buscando un atacante para su equipo por la lesión de Adam Bareiro. Los nombres que están en carpeta.

Boca todavía sigue pasando páginas de su libro donde tiene anotado a los jugadores que interesan para reforzar la delantera de su equipo por la lesión de su goleador Adam Bareiro . Luego de que se baje de las negociaciones por David Romero y Lucas Passerini, por los que entienden que pedían una suma de dinero elevada a la que creen que cuesta realmente, trascendió que el club de La Ribera sigue buscando nombres para avanzar en las negociaciones.

Según se conoció. el club está interesado en fichar al ecuatoriano Enner Valencia , un experimentado jugador que tiene una larga trayectoria en clubes por West Ham (Inglaterra), Fenerbahce (Turquía) Internacional de Porto Alegre (Brasil), entre otros.

El futbolista actualmente está sin club y viene de ser titular en Ecuador durante el Mundial 2026 . Fue una de las piezas elegidas por Sebastián Beccacece para el once inicial que puso en el certamen ecuménico y en las últimas semanas sonó también en Talleres de Córdoba, club con el cual habría tenido todo arreglado pero decidió frenar el pase a último momento.

Un delantero en Europa podría llegar a Boca

Hace varios mercados de pases que el nombre de Chimy Ávila suena para ser refuerzo de Boca. Sin embargo, esta vez, pareciera que hay más chances de que el pase se haga realidad. Es que el jugador de 32 años quedó libre del Real Betis Balompié de España y busca nuevo club para continuar su carrera profesional.

Uno de los puntos claves para la negociación es que el futbolista tendría decidido regresar al país para estar cerca de su familia. En enero, el jugador había sido consultado sobre el interés del xeneize antes de inclinarse por Adam Bareiro: "Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo, porque si yo ahora me ocupo en hacer negociaciones, en hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo. Y mi trabajo es jugar al fútbol".

Días más tarde, su representante había dicho: "Tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas de volver. Hizo Inferiores en Boca un tiempo y tiene sentido de pertenencia, conoce el mundo Boca, no le pesaría. Ese es un plus. Por otro lado, sería un delantero que aportaría muchísimo al estilo de juego que están teniendo hoy".

El comunicado de Boca luego de mudar su localía por el estado de La Bombonera

Boca oficializó que recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, por el encuentro pendiente de lasegunda fecha del Torneo Clausura.

La decisión responde a la necesidad de finalizar los trabajos de renovación del campo de juego de La Bombonera, que no pudieron completarse en los tiempos previstos debido a las condiciones climáticas de las últimas semanas.

A través de un comunicado, el club explicó que, además de las habituales tareas de mantenimiento del césped, se llevó adelante una importante obra estructural de drenaje en uno de los sectores más comprometidos del estadio, ubicado frente a los palcos preferenciales.

Desde Boca señalaron que el cambio de escenario permitirá contar con el tiempo necesario para concluir las obras y presentar nuevamente un campo de juego en óptimas condiciones. Las intensas lluvias en Buenos Aires durante las últimas semanas retrasaron la recuperación del césped, que ya había evidenciado un marcado deterioro durante el compromiso ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

La posibilidad de trasladar la localía venía siendo analizada desde hacía varios días, donde si bien la dirigencia evaluó otras alternativas, como los estadios de Racing, Vélez y Lanús, finalmente se alcanzó un acuerdo con Huracán para utilizar el Tomás Adolfo Ducó mientras continúan las tareas en La Bombonera.