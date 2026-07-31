Boca no jugará en La Bombonera, muda su localía por los próximos tres partidos: cuál es la razón

El Xeneize recibirá a Estudiantes y Vélez en otro estadio. Aún no está definido donde jugará contra Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana.

Boca confirmó que dejará de jugar de manera transitoria en La Bombonera y mudará su localía al estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán debido al deterioro que presenta el campo de juego. La decisión ya fue tomada por la dirigencia y el equipo del Vasco Arruabarrena disputará allí, al menos, sus próximos dos compromisos como local, mientras continúan los trabajos de recuperación del césped.

El cambio alcanza al partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura frente a Estudiantes , que se jugará el miércoles a las 19, y al encuentro ante Vélez , previsto para el sábado 8 de agosto. En ambos casos, Boca será local en Parque Patricios tras llegar a un acuerdo con Huracán para utilizar el estadio.

El tercer encuentro afectado podría ser el de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Deportivo Recoleta, programado para el martes 11 de agosto a las 19.

Sin embargo, ese compromiso todavía no fue definido de manera definitiva. La dirigencia evaluará en los próximos días cómo evoluciona el estado del césped de La Bombonera y decidirá si el equipo continúa jugando en el Ducó o puede regresar a su estadio.

Si los trabajos avanzan según lo previsto, Boca volvería a ser local en La Bombonera el fin de semana del 30 de agosto, cuando reciba a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El problema en el campo de juego

La decisión de mudar la localía se aceleró luego del partido de ida frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, cuando quedó en evidencia el mal estado del césped.

El sector más comprometido se encuentra cerca de los palcos preferenciales y de los bancos de suplentes, donde una franja del terreno presentaba un color diferente al resto por la menor exposición al sol. Esa zona había sido resembrada durante el receso con el objetivo de recuperar la superficie, pero el césped todavía no logró asentarse.

Durante el encuentro ante el conjunto chileno se observaron desprendimientos del césped y varios futbolistas sufrieron resbalones producto de la inestabilidad del terreno. A ese panorama se suma el pronóstico de lluvias para la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos días, lo que podría retrasar aún más la recuperación.

Los trabajos y la elección del Ducó

Durante el receso por el Mundial se realizaron importantes tareas sobre el campo de juego de La Bombonera. Con maquinaria pesada, entre ella una excavadora y un tractor, se levantaron distintos sectores del terreno para mejorar la base y avanzar con una nueva siembra.

No obstante, los trabajos demandaron más tiempo del previsto y la actividad oficial por la Copa Sudamericana impidió completar el proceso antes del reinicio de la competencia.

En la búsqueda de una sede alternativa, Boca mantuvo conversaciones con Huracán y Lanús, además de analizar otras opciones como Racing y Vélez. Finalmente, el acuerdo se cerró con el club de Parque Patricios, que recibirá al Xeneize en sus próximos compromisos como local.

La última vez que Boca trasladó su localía por el estado del césped fue en febrero de 2024, cuando enfrentó a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro. Anteriormente, en febrero de 2022, había sido local en el estadio de Vélez frente a Rosario Central por el mismo motivo. En tanto, la última presentación del conjunto azul y oro en el Tomás Adolfo Ducó se remonta al 16 de diciembre de 1984, cuando derrotó 2-0 a Rosario Central con goles de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza.